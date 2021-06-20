"Hayatta kalan en prematüre bebek", 1 yaşına girdi

337 gram ağırlığında, beş aylık doğan Richard Hutchinson, 'hayatta kalan en prematüre bebek' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Aylarca hastanede kalan bebek, haziran başında bir yaşına bastı.

CNN'de yer alan habere göre, beklenenden beş ay erken doğan Richard Scott William Hutchinson, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Doktorlar, Hutchinson'ın yaşama şansının oldukça düşük olduğunu belirtmişti.

Bir yaşına gelen Hutchinson, 337 gram ağırlığında doğmuştu. Ailesi, yeni doğan bebeği tek avuçlarında taşıyabiliyordu.

Bebeğin doktorlarından Stacey Kern, Guinness'e yaptığı açıklamalarda aileye bebeğin yaşama şansının 0'a yakın olduğunu söylediklerini anlattı.

5 Haziran doğumlu bebek, Aralık 2020'ye kadar hastanede kaldı.