-Hayatlarını dokunarak kazanıyorlar -Samsun'da masörlük eğitim alan 2 görme engelli, işe başlamanın mutluluğunu yaşıyor -Masörlerden Ali Altuntaş: ''Uzun süre işsizdim, bu nedenle de evlenemiyordum. Burada bize fırsat tanındı, iş sahibi olduk'' (fotoğraflı-görüntülü) SAMSUN (A.A) - 09.01.2012 - Mustafa Önal - Samsun'da aldıkları masörlük eğitimi sonrası işe başlayan iki görme engelli, masaj yaparak hayatlarını kazanıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda masörlük yapan Songül Korkmaz (36) ve Ali Altuntaş (24), Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu işbirliğinde gerçekleştirilen ''Görme Engellilere Masörlük'' kursu sonrası eğitimlerini tamamlayarak işe başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Masör Ali Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olduğunu ifade ederek, sol gözünün hiç görmediğini, sağ gözünün ise yüzde 10 oranında gördüğünü söyledi. Görme engelinden dolayı büyük zorluklar yaşadığını, bu zorlukları yenmek ve kendi ayakları üzerinde durmak için masörlük eğitimi aldığını dile getiren Altuntaş, şunları kaydetti: ''Yapabileceğim en iyi mesleklerden biri masörlüktü ve bu işe başladım. Hayatımı görme engelli olduğum için parmaklarımla kazanıyorum. Çalışarak kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Bu işin bana hem maddi hem de manevi açıdan büyük katkısı oldu. Kendi çaba ve becerilerimizle işe tutunduğumuzu hissedince ileriye daha rahat bakabiliyoruz. İşimi severek yapıyorum. Birileriyle diyaloğa girmek, insanların rahatladığını hissetmek güzel bir duygu. Hayat diğer insanlar için bize göre daha kolay. Bizim hayatla savaşımız daha fazla. Bizlerin engelleri aşması gerekiyordu, bunun için de çok çabalamamız gerekiyor. Ömür boyu da çabalayacağız bunun için. İnşallah daha da iyi olacak.'' -İşe başladı evlendi- İşsiz olduğu için sürekli ertelediği evlenme düşüncesini gerçekleştirdiğini vurgulayan Altuntaş, ''Uzun süre işsizdim, bu nedenle de evlenemiyordum. Burada bize fırsat tanındı, iş sahibi olduk. İşe girdikten sonra düğünümüz oldu ve evlendik. Şimdi ise bir işim ve bir yuvam var. Biz, engellerin insanların hayatlarını ertelemelerine dayanak olmadığını gördük. Bunu herkesin anlaması gerekli, engelli kardeşlerimizin hayata küsmeden, hayallerinin peşinden gitmeleri lazım'' diye konuştu. -''Engelimizi bahane ederek insanların duygularını sömürmüyoruz'' Görme engelliler için iş bulmanın büyük sorun olduğunu, bu kurs sayesinde meslek edindiğini belirten masöz Songül Korkmaz ise, şunları kaydetti: ''Görme engelliyim ve görme oranım yüzde 10 seviyelerinde. 6 aylık bir masörlük eğitimi aldık. Burada iki arkadaş çalışıyoruz. İşimizden gayet memnunuz. Müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizlere fırsat verildiği zaman bir şeyleri başaracağımıza inanıyoruz, yeter ki imkan verilsin. Aileler çocuklarına destek olsun. Pes etmedim ve azimle işime sarıldım. Engelimizi bahane ederek insanların duygularını sömürüp para kazanmıyoruz. Alnımızın teriyle az ve öz kazanıp geçimimizi sağlıyoruz. Çok mutluyum, bu da bana yetiyor. Engelli arkadaşlarımızın hayata küsmemeleri gerek.'' Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Aynur Yigit de, masörlük kursunu 7 görme engellinin başarıyla bitirdiğini, bunlardan ikisinin işe başlamasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek, ''Kursumuzu bitiren arkadaşlarımızdan ikisi işe başladı. Diğer arkadaşlarımızın da istihdam edilmesini istiyoruz. Sağlık kuruluşlarından görme engellilere öncelik tanımalarını bekliyoruz. Geri planda kalmak istemiyoruz. Dernek olarak, görme engellileri vasıflı hale getirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Masörlük projesi de bunlardan biri'' diye konuştu. (MNL-İSM-HRN-OSM)