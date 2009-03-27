Hayatlarını ağaç kurtardı

Gümüşhane'de içinde 4 kişi bulunan ve şarampole yuvarlanan otomobil, söğüt ağacına takılınca Harşit Çayı'na düşmekten kurtuldu.



Alınan bilgiye göre, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun 13 kilometresi İkisu mevkisinde, Hasan Çevik'in (26) kullandığı 61 AH 285 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.



Harşit Çayı kenarında bulunan söğüt ağacına çarparak duran otomobilde, sürücü Çevik ile Şükrüye Çevik (70), Meryem (33) ve Büşra Çakır (13) yaralandı.



Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

