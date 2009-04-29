Hayatınızı karartmayın!

Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin, ÖSS'de yanlış tercih yapan öğrencilerin hayatlarını kararttıklarını söyledi.



Alanya Özel Turgut Reis Dershanesi, ÖSS adaylarını bilgilendirici seminer düzenledi. Ufuk İlköğretim Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa katılan Ali Şahin, ÖSS'ye nasıl hazırlanılması, kalan 2 ayın nasıl değerlendirilmesi ve ÖSS sonrası tercihlerin önemi hakkında bilgi verdi.



Özellikle lise öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği seminerde, öğrencilere moral, motivasyon verici açıklamalarda bulunan Şahin, sınavlara hazırlanan öğrencilerin öncelikle stresten uzak bir ortamda yaşaması gerektiğini vurguladı.



Aile ortamının öğrenciye büyük etkisinin olduğunun altını çizen Şahin, büyük emekler vererek, gece - gündüz demeden çalışan öğrencilerin ÖSS'de başarılı olmasına rağmen yanlış tercihten dolayı mutsuz olabildiklerinin altını çizdi.



Tercihlerin de hazırlık aşaması kadar büyük önem taşıdığını aktaran Şahin, tercih yapan öğrencilerin, kişilik özelliklerini, becerilerini ve geleceklerini düşünerek hareket etmesi gerektiğini ifade etti.



ÖSS'de son 2 ay içinde yapılan çalışmaların çok şeyi değiştirdiğini anlatan Şahin, "Öğrenciler kalan 60 günlük zaman diliminde sık sık deneme çözerek eksikliklerini tespit etsinler. Eksik oldukları konuları telafi ettikten sonra, gerçek ÖSS gibi sabah saat 09.30 deneme sınavları yaparak kendilerini sınasınlar. Bu çok verimli olacaktır." dedi.



Özel Turgut Reis Dershanesi Müdürü Zekeriya Matlaş da, ÖSS'ye hazırlanan öğrencilerin en büyük probleminin tercih olduğunu belirtti.



Öğrencilerin üniversiteleri ve üniversitelerin iş imkanlarını bilmediğini belirten Matlaş, "Yanlış tercih yapanların çoğu okulu yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Bir daha sınava girmek istediklerinde ise puanları kesiliyor. Puan kesilmemesi için de 1 yıl bekliyor. Böylece öğrenci okumaktan soğuyor." diye konuştu.

