Hayatının maratonunu koşacak

Astım hastası 45 yaşındaki İbrahim Şahin, hastalığın tedaviyle yenilip normal bir yaşam sürülebileceğini herkese kanıtlamak için Antalya'dan İstanbul'a `Astım Engel Değil' adıyla koşu başlattı.



Almanya'nın Düsseldorf kentinde fabrikalarda işçi olarak çalışan Şahin, 24 yıl tedavi gördü, son 5 yıl boks ve maraton yaptı. Almanya'nın en zorlu maratonlarından Röntgen Maratonu dahil olmak üzere birçok maratona katılıp finiş çizgisini gören Şahin, kendisi gibi astım hastalarına iyi tedavi ve sürekli spor yaparak kaliteli bir yaşam sürebilecekleri mesajını vermek için Türkiye'ye geldi. Maraton fikrini gerçekleştirmek adına Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin (TÜSAD) kapısını çalan ve olumlu yanıt alan Şahin'in projesinin sponsorluğunu, ilaç firması GlaxoSmithKline (GSK) üstlendi.



Her gün 40 kilometre koşup 5 Mayıs Dünya Astım Günü'nde İstanbul'da finişi görecek olan Şahin, 23 günde yaklaşık 760 kilometre koşacak. Dünyanın en zorlu sporunu gerçekleştirerek Türkiye'deki astımlılara umut verecek olan Şahin, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen toplantı sonrası TÜSAD Astım Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun işaretiyle koşmaya başladı. Burdur'a doğru yol alan Şahin, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Adapazarı, İzmit'ten geçecek.



Bilenmiş bıçak gibiyim



Dört çocuk babası Şahin, son 17 yıldır sürekli içtiği sigarayı bıraktığını ve yeterli gelmeyince de spora başladığını söyledi. Spor yapmaya başladığı 5 yıl öncesine kadar hastalığı yüzünden merdivenleri çıkamadığını, uykusuzluk çektiğini, birden fazla yastıkla yattığını belirten Şahin, hastalığının yaşamını büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Koşmaya başladıktan sonra kendini iyi hissettiğini vurgulayan Şahin, Almanya'daki Türk gençlerini de spor yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Maratona iyi hazırlandığını belirten astım hastası, "Bilenmiş bıçak gibiyim. Kendimi hayatımın maratonuna çıkmaya çok iyi hazırladım" diye konuştu.



Astım yaygın bir hastalık olmasına rağmen hastaların doktora gitmemesi ya da doktorun yanlış teşhis koyması ya da yanlış tedavi sonucu hastanın acil servislik olduğunu belirten TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk, Türkiye'deki astımlıların yüzde 5'inin tam kontrol altında olduğunu söyledi. Tam kontrol sağlamış astımlıların sağlıklı insanlardan bir farkı kalmadığını belirten Prof.Dr. Öztürk, 1984 yılı olimpiyatlarındaki maratona katılan 467 astımlı sporcunun 41'inin madalya kazandığını açıkladı. Çin'de yapılan son olimpiyatlardaki maratona katılan astım hastalarının fark edilir düzeyde olduğunu belirten Öztürk, "Astımlı maratoncuların sağlıklı maratonculardan daha başarılı olduğunu gördük" dedi.



6 sporcudan biri astımlı



Türkiye'de tahmini 3.5- 5 milyon astımlı olduğunu belirten TÜSAD Astım Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, bu hastalığın kontrol altına alınabilir ve yaşamı etkilemekten çıkabileceğini kanıtlamak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Tutluoğlu, maraton güzergâhındaki şehirlerde ve dışında kalan Samsun, Trabon, Adana, Şanlıurfa, Ankara, İzmir ve Bursa'da öğretim üyelerinin yöneteceği halk eğitim toplantıları olacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği projeyle astım hastalığının tanıtımı, tedavisi ve korunma önlemlerini anlatacaklarını belirten Prof.Dr. Tutluoğlu, ülkemizdeki astımlıların yüzde 80'inin, meslek seçimine kadar hayatlarının etkilendiğini söyledi. Yılda 1000 astımlının öldüğünü belirten Prof.Dr. Tutluoğlu, olimpiyatlara katılan her 6 sporcudan birinin astımlı olduğunu vurguladı.



