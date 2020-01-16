Hayatını sonlandırmak isteyen kişiyi Müge Anlı ve Esra Erol ikna etmeye çalıştı

Bahçelievler'de yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi iki saat süren çalışmanın ardından ikna edildi. O sırada oradan geçen ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol da ikna çalışmalarına destek verdi.

Olay, Yenibosna Ladin Sokak’ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir elektrik diğerine çıkan Ömer K. intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı yere branda sererken, olay yerine müzakereci çağırıldı. O sırada sokak üzerinden geçen ünlü sunucu Müge Anlı, intihar girişimini görerek aracından indi. İntihar girişiminde bulunan Ömer K., ile konuşmak isteyen Anlı itfaiyenin merdiven aracına çıktı.

Ömer K., ile konuşmaya çalışan Anlı bir süre sonra merdiven aracından inerek hoparlör ile seslenerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine sunucu Esra Erol geldi. Erol da hoparlör ile intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Ömer K., ikna edilerek aşağı indirildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.