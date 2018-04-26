HAYATINI KURTARAN POLİSE TEKME ATTI, GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ISIRDI

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı. Adı henüz öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki adam kurtarma sırasında önce polisi tekmeledi, ambulansa götürülürken de özel güvenlik görevlisini ısırdı.

Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkıp intihar girişiminde bulunan birini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. \"Vali buraya gelecek\" diye bağıran zaman zaman korkuluklardan bu kişiyi polis ve güvenlik görevlileri bir süre ikna etmeye çalıştı. Korkuluklara oturduğu sırada bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak kelepçelenen, ambulansa taşınırken bir güvenlik görevlisinin elini de ısıran adam, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.



Görüntü Dökümü:

-Haliç Metro köprüsü korkuluklarındaki kişi

-Polis ve güvenlik görevlilerinin ikna çabaları

-Aşağıda hazır bekleyen deniz polisi teknesi

-Köprü üzerinden geçen vatandaşlar

-Kişinin köprüden sarkması

-Kişinin demir arkası dönük korkuluklara oturması

-Bir güvenlik görevlisinin yavaşça yanaşıp koşarak kişiyi belinden sarılıp yakalaması

-Kişinin alınması

-Kişinin hırçın davranışları ve polise tekme atması

-Güçlükle zaptedilen kişiye kelepçe takılması

-Kişinin ambulansa taşındığı anda güvenlik görevlisini ısırması

-Elleri kelepçeli kişinin sedyeye alınması

-Kişinin ısırdığı güvenlik görevlisinin eline pansuman yapılması

-Genel ve detay görüntüler

