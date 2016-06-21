Hayatını kaybeden Star Trek oyuncusu vites kurbanı

Rus aktör Anton Yelchin’in kaza yaparak ölmesine neden olan jipin vites kolunun kusurlu çıktığı anlaşıldıç.

Habertürk'te yer alan habere göre, Uzay Yolu filminin genç yıldızı Anton Yelchin, çalışır vaziyette bıraktığı Jeep Grand Cherokee’nin geri kayması sonucu, bahçe kapı- sıyla 2.5 tonluk araç arasında kalarak hayatını kaybetti.

Genç oyuncunun dramatik ölümünün ardından, ABD’de Yelchin’in kullandığı Jeep Grand Cherokee’nin otomatik şanzımanın hangi modda olduğunun anlaşılmasıyla ilgili sıkıntılar yaşatan bir otomobil olduğu konuşulmaya başlandı.

Kaza yerinde inceleme yapan polisin verdiği bilgilere göre, 27 yaşındaki oyuncu, otomobilinden vites ‘N’ yani boş vites konumunda ve çalışır durumdayken inip, arkadaki demir parmaklıklı kayar kapıya doğru yürümeye başladı. Bu arada geriye doğru kendiliğinden hareket eden 2.5 tonluk araç Yelchin’i otopark kapısı demirlerine sıkıştırdı. Genç oyuncu orada can verdi.

Bu ölüm Jeep markasının konuyla ilgili geçmişte aldığı bazı şikâyetlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. İddialara göre Grand Cherokee sürücü- leri deri bir körükle kaplı otomatik vites kolunun etrafından belirgin işaretler olmadığı için, aracın hangi konumda olduğunun vites kolunun pozisyonuna bakarak anlaşılmasının mümkün olmadığından şikâyet etmişti. ZF markasının geliştirdiği yeni 8 ileri elektronik otomatik şanzımanda vites kolu joystick gibi çalışıyor. Yani vitesi değiş- tirdikten sonra yeniden başlangıç pozisyonuna dönüyor ve aracın hangi vites pozisyonunda olduğunu vites koluna bakarak anlamak mümkün olmuyor. Sürücü vites kolunu ‘P’ pozisyonu da dahil hangi pozisyona getirirse getirsin, vitesin hangi pozisyonda olduğunu kola baktığında değil sadece önündeki ekrana bakarak anlayabiliyor. Çalışır durumda bırakılan bir araç ise sadece ‘P’ pozisyonundayken hareket etmiyor. Eğimli bir yolda ‘N’ pozisyonunda bırakıldığında ise eğimin yönüne doğru kayıyor.

Rapor edilmiş yüzlerce kaza var





ABD Ulusal Karayolu Güvenlik Kurumu’nun (NHTSA) paylaştığı verilere göre ülkede 1.1 milyon araç, otomatik şanzımanları ‘P’ yerine ‘N’ pozisyonunda bırakılarak terk edildiğinde uyarı sinyali vermediği için, servislere çağrılıp, uyarı sinyali sonradan

konuldu. Jeep Grand Cherokee’de ise bu işi bir uyarı sinyali yerine sadece gösterge tablosunda küçük bir uyarı ışığı üstleniyor.

Rus aktör Anton Yelchin’in ölümünde kötü bir tesadüf de ortaya çıktı. Kendi jipinin altında

kalarak hayatını kaybeden Yelchin’in oynadığı ve gelecek ay vizyona girecek olan Star Terk Beyond filminin yönetmeni Justin Lin’in bir önceki filmi Fast and Furious 6’nın yıldızı olan Paul Walker da yine bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti