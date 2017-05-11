Hayatını kaybeden savcı için "Şükürler olsun" demişti; eski AKP milletvekili adayı gözaltına alındı

İzmir Barosu’na kayıtlı avukat olan, memleketi Denizli’den geçen seçimde AKP'den milletvekili aday adayı olan A.R.Y., Facebook’taki hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşım hakkında soruşturma başlatarak A.R.Y.'yi gözaltına aldı.

"Rabbime şükürler olsun..."

Avukat A.R.Y.,DenizliCumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından, Facebook hesabından, “Bugün bir kez daha anladım ki ilahi adalette zaman aşımı yok. Masum insanları üç beş çapulcunun iftirası ile tutukla, yuvaları dağıt, gerçek FETÖ’cüleri akla, ondan sonra kahraman olarak boy göster, Hesap günü çok yakın. Bize şah damarımızdan yakın olan Rabbime şükürler olsun” paylaşımında bulundu.

Paylaşımın altına bir sosyal medya kullanıcısı "Biri de çıkmış Rabbimin kandil mucizesidir diyor ya Siz nasıl böyle merhametsiz oluyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

"O kişiyi biliyor musunuz?"

A.R.Y.’nin bu yoruma verdiği yanıtta ise "Siz o kişinin masum bir kişiyi içeri attığını ve kanser olmasına rağmen Denizli’deki doktorlara talimat verdirip, tedavisini engellediğini ve o adamın 3 çocuğunun babalarının gözlerinin önünde ölüme an ve an yaklaştığına tanıklık ettiğini biliyor musunuz? Benim paylaşımlarımı beğenmiyorsanız lütfen sayfamı terk edin" mesajı göze çarptı.

"Onu kastetmedim"

Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan A.R.Y.,paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Özel sayfamda yaptığım paylaşımımda isim yoktu. Başsavcı Alper’i kastetmedim, bir yakınımı kastettim. Amaç dışına çıktı, yanlış anlaşıldı. Ben de Başsavcı Bey’in ölümüne bir insan ve hukukçu olarak üzüldüm. Paylaşım yanlış anlaşıldığı için kaldırdım" dedi.

Gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat olduğu öğrenilen A.R.Y.'nin facebook üzerinden dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper hakkında yapmış olduğu paylaşım üzerine soruşturma başlattı.

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve örgütle bağlantılı olduğu" iddia edilen avukat A.R.Y. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.