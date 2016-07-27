Prof. Halil İnalcık için ilk tören Ankara Üniversitesi'nde düzenlendi

Uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Güven hastanesinde 100 yaşında hayatını kaybeden ‘Tarihçilerin kutbu’ olarak bilinen Prof. Halil İnalcık için ilk tören Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Abdülkadir Gürer ile çok sayıda isim katıldı. Veda konuşması sırasında "büyük üzüntü içinde olduğunu dile getiren" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Rabbimize hamd ediyoruz böylesine kıymetli bir bilim insanını gördüğümüz için. Her bir cümlesinin arkasında o kadar büyük bir derinliğin olduğunu biliyoruz. Biz soru sormaktan çekinirdik ama hoca bizim sormaktan çekindiğimiz, formüle edemediğimiz soruları da kendisi dolaylı şekilde cevaplar ve o derin bilgi birikimini bizimle paylaşırdı” diye konuştu.

Halil İnalcık için “Türk tarihçiliğini de dünya tarihçiliğinin merkezine oturtmuş bir insandı” diyen Kalın, “Hoca Osmanlı ve Türk tarihini anlamadan dünya tarihi yazmak mümkün değildir derdi. Hoca bunu bir slogan olarak değil, 70-80 yıla yayılan ilim çalışmaları ile ortaya koydu. Hoca bize tarihi yaşayan bir gerçeklik olarak alır ve ortaya koyardı. Olayların bizzat yerlerini görüp tarih dedektifliğini de yapmış bir insan” ifadelerini kullandı.

Kalın, konuşması sırasında Prof. Dr. Halil İnalcık’ın cenazesinin ailesiyle de yaptıkları görüşme sonucunda Fatih Camii Haziresi'ne defnedileceğini belirterek, “Fatih Cami Haziresi'ne defnedilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Bakanlar Kurulumuzun kararı dün itibari ile alındı. İnşallah yarın Şakirin Camii’ndeki törenden sonra Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de, Dekan Abdülkadir Gürer ile görüşmeleri sonucu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin kütüphanesinin ismini Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halil İnalcık Kütüphanesi olarak değiştirecekleri bilgisini paylaşarak, “Asırlar sonrasındaki öğrencilerimize de ölümsüz bir şekilde eserlerini aktaracağız” dedi.