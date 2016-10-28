Hayatını kaybeden iş adamı, sekreterine 254 milyon lira miras bıraktı

İtalya'da 90 yaşında hayata gözlerini yuman bir işadamı, 48 yıl boyunca yanında çalıştığı sekreterine 75 milyon Euro miras bıraktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Esma Çakır'ın haberine göre, İtalya’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Esselunga’nın sahibi Bernardo Caprotti, 30 Eylül’de hayata gözlerini yumdu. Milyoner iş adamının ölümünün ardından mirası açıklandı. Buna göre; Caprotti, nakdi varlığının yarısına denk gelen 75 milyon Euro’yu (yaklaşık 254 milyon Türk lirası) ve iki değerli tabloyu, 48 yıl boyunca sekreterliğini yapmış olan 68 yaşındaki Germana Chiodi’ye bıraktı. Nakdi mirasın kalan kısmının ise Caprotti’nin 5 yeğeni arasında paylaştırılacağı belirtildi.

Chiodi: Ben hep onun yanındaydım

İş adamı, Esselunga’yı da bünyesinde bulunduran İtalya Süpermarketleri Holdingi’nin hisselerinin yüzde 70’ini eşi Giuliana Albera ve kızı Marina’ya, geriye kalan hisseleri ise ilk evliliğinden olan çocukları Giuseppe ve Violetta’ya bıraktı. Yıllar boyunca kendisine yaptığı yardımlardan dolayı sekreteri Chiodi’ye vasiyetnamesinde ayrıca teşekkür eden iş adamı, tüm aile üyelerinin faydalanmasını sağladığı mirasının, mirasçıları arasında bir kavga meselesi olmaması umudunu da kaydetti.

Mirastan pay alan 22 bin çalışan arasında tek kişi

Germana Chiodi, şirketin 22 bin çalışanı arasında mirastan pay verilen tek kişi oldu. Bir sekreterden ziyade Caprotti’nin sağ kolu ve sadık bir dostu olduğunu dile getiren Chiodi, "Ben onun hep yanındaydım ve bu kadar başarıya ulaşmasının, yükselmesinin en yakın şahidiyim. O kadar yakın olmamıza rağmen ona hep siz’ diye hitap ettim. 2008 yılında emekli olmama rağmen benim şirketten ayrılmamı istemedi" diye konuştu. Mirastan kendisine böyle bir pay kalacağını bildiğini anlatan Germana Chiodi, "O hep kimselere duyurmadan yardım faaliyetlerinde bulunurdu. Ben de mirasımdan böyle faaliyetlere pay ayıracağım" dedi. Chiodi, 48 yıl boyunca, ortalama 10’ar saatten haftanın 6 günü hep çalıştığını da ekledi.