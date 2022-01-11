Hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli için Brüksel'de anma töreni düzenlendi

İtalya'da hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için Brüksel'deki parlamento binası önünde anma töreni düzenlendi.

AP milletvekilleri, çalışanları ve Sassoli'nin sevenleri, İtalyan siyasetçiyi anmak için parlamento önünde toplandı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık, 65 yaşında yaşamını yitiren Sassoli'yi alkışladı.

Katoliklerin Kilisesi lideri Papa Francesco da Sassoli’nin ölümü dolayısıyla ailesine taziye mesajı gönderdi. Papa, mesajında “hayırseverlikle hareket eden, yetkin bir gazeteci, kamu yararı için elinden geleni yapan saygın devlet adamı” olarak bahsettiği Sassoli’nin kaybı nedeniyle İtalya ve AB’nin yasta olduğunu belirtti.

İtalyan basınına göre, Sassoli’nin cenaze töreninin 14 Ocak Cuma günü İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenmesi bekleniyor.

TIKLAYIN - Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, 65 yaşında hayatını kaybetti

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, İtalya'da iki haftadır tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Eylülde de zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlığı bulunduğu belirtilmişti.

David Sassoli kimdir?

AB'nin yasama organının yeni başkanını belirlemek için bu ay bir seçim yapılması zaten takvimdeydi. AB Parlamentosunun Sosyalist üyelerinden olan Sassoli, ölümünden önce bu seçim için aday olmayacağını duyurmuştu.

Eski bir gazeteci olan Sassoli, ilk olarak AP'ye 2009 yılında seçilmişti. İkinci dönemini 2014 yılında kazanan Sassoli, AP'nin başkan yardımcısı seçildi ve 2019'da da başkanlık görevine getirildi.