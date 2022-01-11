Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, 65 yaşında hayatını kaybetti

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Başkanı David Sassoli, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre 26 Aralık'tan bu yana bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle tedavi gördüğü İtalya'nın Aviano kentindeki hastanede sabah 1.15'te hayatını kaybetti.

Sassoli, eylül ayındaki genel kurul sırasında ağır zatürre geçirdiği için hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi süreci için İtalya'ya döndü ancak tekrar hastalandığı için kasım ayına kadar iş başı yapamadı.

AB'nin yasama organının yeni başkanını belirlemek için bu ay bir seçim yapılması zaten takvimdeydi. AB Parlamentosunun Sosyalist üyelerinden olan Sassoli, ölümünden önce bu seçim için aday olmayacağını duyurmuştu.

Eski bir gazeteci olan Sassoli, ilk olarak AP'ye 2009 yılında seçilmişti. İkinci dönemini 2014 yılında kazanan Sassoli, AP'nin başkan yardımcısı seçildi ve 2019'da da başkanlık görevine getirildi.