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Yaşam
Deutsche Welle

Hayatını 'benzerlik' sayesinde kazanıyor

Ünlülere benzerlik bazen yeni fırsatların kapısını aralayabiliyor. Prens William'a benzerliğiyle dikkat çeken Tom Moore da onlardan biri.

07 Ağustos 2014 12:44


Tom Moore, Buckingham Sarayı'na yaklaşmaya başladığında farklı bir hayata geçiyor...

Prens William'a benzerliği nedeniyle etrafı insanlarla çevriliyor. Benzerlik karşısında, inanamayanlar ya da şaşkına dönenler oluyor.

Tom Moore, İngiliz prensi rolüne bürünmenin tadını çıkarıyor...

"Hiç olumsuz tepki almıyorum. Herkes bunu harika buluyor, herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Evet, bunu mümkün olduğunca uzun süre yapmak istiyorum. İnsanları güldürmek, günlerini bir parça daha güzel yapabilmek için onlara bir şey sunmak istiyorum."

Tom Moore, Prens William'a mümkün olduğunca benzemek için kraliyet ailesinin yaşantısını da titizlikle öğreniyor.

Ayna karşısında geçen saatler

Ve prensin gülüşünü taklit edebilmek için ayna başında saatler geçiriyor...

Dublör kariyerine 2005 yılında, 'Kraliyet ailesi dublörleri' yarışmasını kazanarak başladı. Ailesi onu bir ajansa kayıt olması için ikna etmiş.

Dublörün eşi Emma Hope: "Onunla ilk tanıştığımda, hemen Prens William'a benzediğini söyledim. Ve alışverişe gittiğimizde bizi insanlar durdurmaya başladı. Şimdi bu işi yapabiliyor olmasından çok memnunum. Bu çok komik. Ben geri planda kalıyorum ve sadece kıyafetlerinden sorumluyum."

Tom Moore: "Bugün bu gömleği giyeceğim. Bu onun gündelik dışarıda giydiği rahat kıyafetlerinden. Kot pantolon ve açık mavi bazen ince çizgileri olan bir gömlek. Çok rahat biri hiç kasılmıyor. Normal bir insan olarak görünmek istiyor."

Dublör olarak yer aldığı etkinliklere Tom Moore, daha ziyade Kate'in dublörü ile katılıyor. Heidi Agan en sevdiği dublör partnerlerden biri. Birlikte, kraliyet ailesinin en küçük detaylarına kadar hazırlandılar.

Tom Moore ve Heidi Agan Susan Scott Lookalikes ajansına bağlı. Prens William ve Kate'in nişanlanmalarından bu yana dublör piyasasında canlanma yaşanıyor.

En çok o 'iş alıyor'

Sadece William'ın ajanstaki dublör sayısı geçen yıl 20'den 60'a çıktı. Tom Moore en fazla iş alanlardan...

Susan Scott Lookalikes'dan Helena Chard: "Tabii ki yakışıklı ama onun küçük bir çocuğu olması da çok önemli. Kendini William'ın yerine koyup, baba olmanın ne anlama geldiğini anlayabiliyor."

Tom Moore'un oğlu Ellis, kraliyet ailesi torunu Prens George'dan bir yıl önce dünyaya geldi.

Tom Moore: "Birkaç yıl içinde yaş farkı anlaşılmayacak. Ve o zaman babanla etkinliklere katılabileceksin. Bu lülelerden kurtulman gerekiyor. Evet, umarım gelecekte bana benzer, çünkü o zaman George'a da benzeyecek ve birlikte çalışabiliriz."

Tom Moore ek işi olan 'Prens William olmayı' daha uzun süre devam etmek istiyor. Şimdiden İngiltere Kralı olarak gideceği davetlere seviniyor...

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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