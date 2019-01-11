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Dünya

Hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı

ABD, (DHA) – ABD’nin Florida eyaletinde bir sürücünün hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı

11 Ocak 2019 13:03

ABD, (DHA) – ABD’nin Florida eyaletinde bir sürücünün hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı. Polis aracındaki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, 35 yaşındaki Fernando Xavier Espinoza’nın, aracının kontrolünü kaybederek sol şeritteki bariyerlere çarptığı ve daha sonra yol kenarında duran devriye aracına çarparak durduğu görülüyor. Daha sonra, çarpmanın etkisiyle aracı yanan sürücüyü, çarptığı polis memuru kollarından çekerek aracın dışına çıkarıyor. Olayı gören bir başka sürücü ise aracından inerek yangın tüpüyle yanan aracı söndürüyor.


 

İşte o görüntüler

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