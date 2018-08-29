Hayatını annesine adayan Erdem: Adımı söyleyince hayalim gerçek oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren babasına bakmak için eğitimini, felç annesine bakmak için işini bırakan Erdem Candar\'ın (30) hayali gerçek oldu. Annesinin ağzından adını duyan Candar, \"Bir anne nasıl ki bebeğinin \'Anne\' demesini bekler, ben de annemin bana \'Erdem\' demesini beklemiştim\" dedi.

2005 yılında lise son sınıf öğrencisiyken KOAH hastası babası Kazım Candar\'a bakmak için okulunu bırakan Erdem Candar, bir yıl sonra babasını kaybetti. Annesi Belgin Birgül (54) ile kalan Candar, kısa sürede bir iş bulup çalışmaya başladı. Candar\'ın yaşamı, annesinin 2017 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle alt üst oldu. Beyne giden ana damarlardan birinin tıkanması sonucu konuşma yetisini kaybeden ve yürüme güçlüğü çeken annesinin eli ayağı olan Candar, çalıştığı işten de ayrıldı.

Tüm vaktini annesinin bakımına ayıran Erdem Candar, felçli annesinin kaybettiği konuşma yetisini geri kazanabilmesi için çare aramaya başladı. Antalya\'daki tüm hastanelere giden ve çaresinin ameliyat olduğunu öğrenen Candar, İstanbul\'da özel bir klinikte ameliyatın yapılabileceğini ve tedavi maliyetinin de 40 bin TL olduğunu öğrendi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle masrafı karşılayamayan Candar\'ın sesini duyan bir hayırsever, hesap numarasını alıp tek seferde gerekli tüm parayı hesabına yatırdı.

İLK SÖZÜ \'ERDEM\' OLDU

Parayı tamamlamasının ardından vakit kaybetmeden hastaneyle iletişime geçen Erdem Candar, annesini de alarak İstanbul\'a gitti. Doktorların tedavi sürecinin 4 ay olduğunu belirtmesine rağmen, Belgin Birgül 4 seansta konuşmaya başladı. Basit kelimeleri konuşmaya başlayan anne Candar\'ın ağzından ilk olarak çıkan kelime ise oğlu Erdem\'in adı oldu.

\'ANNEMİN AĞZINDAN ADIMI YENİDEN DUYMAK HAYALİMDİ\'

Annesine bir çocuğa yeniden konuşma öğretircesine kelimeleri tekrarlattırdığını belirten Erdem Candar, \"Annem \'Evet, hayır, iyi, bu, şu\' gibi basit kelimeleri şimdi rahatlıkla konuşabiliyor. Önceden sadece ses çıkarabiliyordu. Bir bağırma ünlemi gibiydi. Ancak şimdilerde konuşmaya başladı diyebilirim\" dedi.

Annesinin konuşmasıyla hayalinin gerçekleştiğini anlatan Erdem Candar, \"Tıpkı bir annenin yeni doğan bebeğinden \'Anne\' demesini bekler gibi adımı söylemesini beklemiştim. Hayallerimdi. Annem adımı söyleyince hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum. Tedavimiz devam ediyor\" diye konuştu.

Şimdilik maddi konuda bir sıkıntısı olmadığını, İstanbul\'da devam eden tedaviyi rahatlıkla götürebilecek birikimlerinin olduğunu söyleyen Erdem Candar, Antalya\'ya dönünce annesinin bakımını aksatmadan çalışabileceği bir iş istediğini sözlerine ekledi.



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