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BBC Türkçe

Hayatında ilk kez yenilen İskoç boksör öldü

25 yaşındaki İskoç boksör Mike Towell'ın hayatındaki ilk yenilgisi ölümüne sebep oldu

01 Ekim 2016 19:11

25 yaşındaki İskoç boksör Mike Towell'ın, profesyonel boks yaşamındaki ilk yenilgisi ölümüne sebep oldu. Maçın ilk raundunda aldığı darbeler nedeniyle yere düşen ancak daha sora maça devam boksör 5. rounddaki nakavtından sonra hayatını kaybetti. Towell, İngiltere'de son 21 yıl içinde maçta aldığı darbeler sonucu yaşamını yitiren üçüncü boksör.

Şimdiye kadar çıktığı maçlardan 11'ini kazanan ve bir beraberliği bulunan bir çocuk babası Towell, Perşembe gecesi Glasgow'da Gallerli boksör Dale Evans'a nakavtla yenildi. İlk müdahalesi ringde yapılan Towell, kurtarılamadı. 

Doktorlar, boksörün beyninde kanama ve şişme olduğunu söyledi.

Karısı Ross Towell, boksörün bir süredir şiddetli baş ağrıları çektiğini söyledi.

İlk rauntta aldığı darbelerle yere düşen Towell'a oksijen verildi. Boksör, daha sonra maça devam etti ve beşinci rauntta nakavt oldu.

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