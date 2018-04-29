Hayatında hiç uçağa binmeyen tamirci, YouTube videolarından uçak yaptı

Kamboçya'da hayatında hiç uçağa binmeyen bir araba tamircisi, YouTube videolarını izleyerek uçak yaptı.

Ülkenin güneydoğusundaki Svay Rieng eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Pean Long, çocukluk hayalini bir yılda gerçekleştirdi ve pilot koltuğunu bacaklarını kestiği plastik sandalyeden, gövdesini mazot varilinden yaptığı uçağını 50 metre havalandırmayı başardı.

Pirinç tarlasında çalışan yoksul bir ailenin altı çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Long'un uçak tutkusu altı yaşındayken gördüğü bir helikopterle başlamış.

Ortaokul mezunu olan Long, üç yıl boyunca, YouTube'da uçakların iniş kalkışı, uçuş simulasyonları ve uçak fabrikalarının sanal turlarıyla ilgili videolar izlemiş ve 2'nci Dünya Savaşı'nda kullanılan tek kişilik bir Japon uçağının benzerini yapmaya karar vermiş.

Başına motosiklet kaskı takarak, kanat açıklığı 5.5 metre olan uçağını, pirinç tarlaları arasındaki toprak pistte köylülerin tezahüratı ve alaycı bakışları arasında havalandıran Long, 50 metre yüksekliğe çıkabilmiş ve yere çakılmış.

Long bunun uçağında 500 kilo kadar fazla ağırlık olmasından kaynaklandığını söylüyor.

İki çocuk babası olan Long, başına bir şey gelmesinden endişelenen karısının vazgeçirmeye çalışmasına rağmen, şimdi bir deniz uçağı üzerinde çalışıyor.