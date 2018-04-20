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Hayatına son veren işçinin cebinden borç ihtarnamesi çıktı

İnşaatlarda sıvacılık yaptığı belirtilen işçinin kendisini iğde ağacına astığı bilgisi paylaşıldı

20 Nisan 2018 15:49

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, inşaatlarda sıvacılık yapan 43 yaşındaki Süleyman K., iğde ağacına asılı halde bulundu. Kendi hayatına son verdiği belirlenen Süleyman K.'nin cebinden, borç ihtarnamesi çıktığı öğrenildi.

Dün saat 13.00 sıralarında Pamukkale'nin Gökpınar baraj göleti yakınlarından geçen vatandaşlar, ağaca asılı halde bir kişiyi görünce, polise ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağaçta asılı olan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ise ölen kişinin Süleyman K. olduğunu tespit etti. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Süleyman K.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. İğde ağacına kendini iple asarak hayatına son verdiği ve inşaatlarda sıvacılık yaptığı belirtilen Süleyman K.'nin cebinden, borç ödeme ihtarnamesinin çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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