Hayatına son veren arkeolog Merve Kaçmış'ın savunması ortaya çıktı

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak’ta Diyarbakır’da intihar etmişti. Bunun üzerine Merve’nin mobbinge maruz kaldığı iddia edilmişti. Tayini çıkan müze görevlisi bir memurun zimmetinde bulunan 8 bin 968 eserin 19 Ağustos’a kadar Merve’nin üzerine zimmetlenmesi için mayıs ayında bir komisyon kuruldu. Eserlerin devri tamamlanmayınca, müze yönetimi tarafından Merve’ye 17 Eylül’de soruşturma açıldı, 7 gün içerisinde savunma yapması istendi.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, kaçmış hazırladığı üç sayfalık savunmasını fikir almak üzere 23 Eylül’de ağabeyi ile paylaştı. Sayım devam ederken hem komisyon üyelerinin izin kullandığını hem de kendisine başka görevlerin verildiğini belirten Kaçmış, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayım ile ilgili yapılan çalışmalara gerekli özen ve önem gösterdiğime inanıyorum. Elimde olmayan nedenler sürecin uzamasına neden olmuştur. Müdürlüğün hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirilmesine ve bu kadar özverili çalışmama rağmen benden savunma istenmesi hem psikolojik hem de biyolojik olarak beni çok yıpratmıştır.”

Kaçmış’ın savunma metnini savcılığa sunduklarını söyleyen avukat Aslı Pasinli, “Şiddet denildiğinde akla daha çok fiziksel şiddetin yarattığı etki ve sonuçlar gelir. Oysa iş yerinde psikolojik şiddetin çalışanlar üzerinde yarattığı etki de aynı düzeydedir. Merve’nin ölüm nedeni intihar dahi olsa mobbing sonucu intiharın gerçekleşmiş olması ‘intihara yönlendirme’ suçunun oluşması anlamına gelecektir” dedi.

TIKLAYIN - Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"

TIKLAYIN - Arkeolog Merve Kaçmış'ın ölümüyle ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı