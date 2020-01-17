Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"

Zeugma Müzesi’nde görevli Arkeolog Merve Kaçmış’ın hayatını sonlandırması birçok soru işaretini de gündeme taşıdı. Kayıt altına alınmamış eserleri zimmetine alması yönünde ısrar edildiği ve Kaçmış'ın bu mobingler sonucunda intihar ettiği ileri sürülüyor. Ailenin avukatı Aslı Pasinli, soruşturma dosyasına giren Merve Kaçmış'ın yazdığı belirtilen evde bulunan bir mektubun detaylarını paylaştı. Mektupta, "Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz" yazdığı belirtildi.

Gaziantep Zeugma Müzesi’nde görevli olan bir arkeolog 2018’de açığa alındı. İtiraz üzerine 2019’de görevine geri döndü. Ancak geri dönen arkeolog, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne tayin edildi. Tayini çıktığı için üzerine zimmetli olan 9 bin eserin başka bir memura devredilmesi gerekiyordu. Bu 9 bin eserden 100’ünün müze kayıt numarası bulunmuyordu. Müze yönetimi aynı müzede görevli arkeolog Merve Kaçmış’tan, eserleri en kısa sürede kendi zimmetine almasını istedi. Ancak iddiaya göre müze yönetimi numarasız 100 eserin karşılaştırılması yapılmadan zimmet edilmesi için Merve Kaçmış’a baskı uyguladı. Buna göre Merve kendisine uygulanan mobbinge dayanamayıp Diyarbakır’da yaşadığı apartmanın sekizinci katından atlayıp intihar etti.