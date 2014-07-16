Hayatımızı değiştirecek 10 icat

ABD’de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) piyasaya sürüldüklerinde insan hayatını büyük ölçüde değiştirecek icatları açıkladı. İçlerinde hava durumunu bilen şemsiyeden alışveriş yapan çöp kutusuna kadar ilginç cihazlar bulunuyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen cihazlar şöyle:

1. Hava durumunu bilen şemsiye

“Atmosfer Şemsiye” isimli cihaz, kablosuz internet üzerinden hava durumuna göre rengini değiştirecek.

2. Akıllı bebek tulumu

Akıllı tulum, bebeğinizin vücut ısısını, duruşunu, uyku düzenini ve aktivite oranını kontrol altında tutacak.

3. Takipçi ev

Eviniz, çocuklarınızın evde değilken nerede olduklarını ve evden ne kadar uzaklaştıklarını tespit edecek.

4. Komuta göre değişen ev

Yeni tasarım bu ev, kişinin isteğine göre yatak odasından çalışma salonuna ya da mutfağa dönüşebilecek.

5. Pedalını kendi çeviren bisiklet

Motorlu bu bisiklet, pedalı çevrildiğinde fazladan enerji katarak sürüşü kolaylaştıracak.

6. Dinleyen sehpa

Sehpa, hangi konular hakkında konuştuğunu algılayıp bu konular üzerine fotoğrafları üzerindeki ekranda gösterecek.

7. Alışveriş yapan çöp kutusu

Üzerindeki barkod okuyucuyla neyi çöpe attığınızı algılayan bidon, evde nelerin azaldığını anlayıp internet üzerinden sipariş edecek.

8. Kilo verdiren çatal

Bu çatal, ne kadar süre ve hangi hızda yediğinizi tespit edip küçük titreşimlerle uyaracak.

9. Kimin baktığını bilen çerçeve

Uzun mesafeli ilişkiler için tasarlanan cihazda, bir yerdeki çerçeve üzerine dokunulduğunda ona bağlı başka yerdeki çerçevenin ışığının yanmasını sağlayacak.

10. Hayatınızı kaydeden kamera

Her 30 saniyede bir otomatik fotoğraf çeken bu küçük kamera, her anınızı ölümsüz kılacak.