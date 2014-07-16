Hayatımızı değiştirecek 10 icat

ABD’de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) piyasaya sürüldüklerinde insan hayatını büyük ölçüde değiştirecek icatları açıkladı. İçlerinde hava durumunu bilen şemsiyeden alışveriş yapan çöp kutusuna kadar ilginç cihazlar bulunuyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen cihazlar şöyle:
1. Hava durumunu bilen şemsiye
“Atmosfer Şemsiye” isimli cihaz, kablosuz internet üzerinden hava durumuna göre rengini değiştirecek.
2. Akıllı bebek tulumu
Akıllı tulum, bebeğinizin vücut ısısını, duruşunu, uyku düzenini ve aktivite oranını kontrol altında tutacak.
3. Takipçi ev
Eviniz, çocuklarınızın evde değilken nerede olduklarını ve evden ne kadar uzaklaştıklarını tespit edecek.
4. Komuta göre değişen ev
Yeni tasarım bu ev, kişinin isteğine göre yatak odasından çalışma salonuna ya da mutfağa dönüşebilecek.
5. Pedalını kendi çeviren bisiklet
Motorlu bu bisiklet, pedalı çevrildiğinde fazladan enerji katarak sürüşü kolaylaştıracak.
6. Dinleyen sehpa
Sehpa, hangi konular hakkında konuştuğunu algılayıp bu konular üzerine fotoğrafları üzerindeki ekranda gösterecek.
7. Alışveriş yapan çöp kutusu
Üzerindeki barkod okuyucuyla neyi çöpe attığınızı algılayan bidon, evde nelerin azaldığını anlayıp internet üzerinden sipariş edecek.
8. Kilo verdiren çatal
Bu çatal, ne kadar süre ve hangi hızda yediğinizi tespit edip küçük titreşimlerle uyaracak.
9. Kimin baktığını bilen çerçeve
Uzun mesafeli ilişkiler için tasarlanan cihazda, bir yerdeki çerçeve üzerine dokunulduğunda ona bağlı başka yerdeki çerçevenin ışığının yanmasını sağlayacak.
10. Hayatınızı kaydeden kamera
Her 30 saniyede bir otomatik fotoğraf çeken bu küçük kamera, her anınızı ölümsüz kılacak.