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Kültür-Sanat

'Hayatımda beni en fazla zorlayan film oldu'

Amerikalı film yıldızı Tom Cruise, 'Operation Valkyre' adlı filmi için 'Hayatımda beni en fazla zorlayan film oldu'' dedi.

21 Ocak 2009 02:00

''Operation Valkyre'' adlı filminin galasına katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Amerikalı film yıldızı Tom Cruise, ''Hayatımda beni en fazla zorlayan film oldu'' dedi.

Valkyrie fragmanı - VİDEO

Cruise, Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Claus Schenk Graf von Stauffenberg'i canlandırdığı filmiyle ilgili olarak, ''Bir yandan zamanın ruhunu mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde yansıtmak, diğer yandan filme biraz ilgi çekici unsur katmak büyük bir sorumluluktu'' şeklinde konuştu.

Bu filmin çevrilmesi konusunda Almanya'da bazı tartışmaların yaşandığını bildiğini ifade eden Cruise, bu tartışmaların film ekibini birbiriyle daha da kaynaştırdığını sözlerine ekledi.

''Operation Valkyre'' filmi 22 Ocak Perşembe günü Almanya'daki sinemalarda gösterime girecek.

Stauffenberg, 20 Temmuz 1944 tarihinde Hitler'in Berlin yakınlarındaki sığınağında suikast girişiminde başarısız kalmış ve kendisine yardımcı olan arkadaşlarıyla birlikte kurşuna dizilmişti.

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