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Politika

Hayati Yazıcı'dan, Melih Gökçek yorumu: İş olsun diye görevden alınmadı

  ANKARA (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

25 Ekim 2018 15:10

 

ANKARA (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, MHP\'dan aday olacağı iddia edilen Melih Gökçek için ise \"İş olsun diye görevden alınmadı\" dedi. 

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