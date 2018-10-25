Hayati Yazıcı'dan, Melih Gökçek yorumu: İş olsun diye görevden alınmadı

ANKARA (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, MHP\'dan aday olacağı iddia edilen Melih Gökçek için ise \"İş olsun diye görevden alınmadı\" dedi.