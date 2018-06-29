Hayati Yazıcı: Hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz

Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Valiliklere CHP\'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasına yönelik verdiğini belirttiği talimatına ilişkin, \"Bugün partimizin Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısı var. Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz\" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberinde aynı bölgeden seçilen Rize milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, Meclis’e gelerek kayıt yaptırdı. Milletvekilleri Rize çayı hediye etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bakanlar Kurulu\'nun KHK çıkarma yetkisine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

\"Türkiye bir hukuk devleti. Meclis, seçim dolayısıyla tatile girmeden önce çıkartılan yetki kararnamesi ile Bakanlar Kuruluna bu alanları, uyarlama alanlarını düzenleme, geçiş prosedürlerini sağlamak üzere yetki vermiştir. Bunun süresi belli, kaç tane kararname çıkartabileceği belli. Birden fazla kararname çıkartabilir. Cumhurbaşkanımızın Meclis’te yemin edip göreve başlayacağı ana kadar bu yetki kararnamesine dayalı KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulunda. Onun üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla sonuçları hep birlikte göreceğiz. Şu tarih diye bir takvim vermek söz konusu değil. Ama en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Erdoğan\'ın yemin edip göreve başlayacağı ana kadar KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.\"



Hayati Yazıcı, OHAL\'in kaldırılmasına ilişkin iddiaların anımsatılması üzerine şöyle dedi:

\"OHAL tercih edilen bir yönetim biçimi değil ama anayasal bir müessesedir. OHAL\'i gerekli kılan koşulları her Türk vatandaşının unutmaması gerekir. 15 Temmuz 2016 alçak darbe teşebbüsünden 5 gün sonra yani 20 Temmuz\'da Türkiye FETÖ, PKK, DHKP-C gibi Türkiye\'ye musallat olmuş terör örgütleriyle daha etkin mücadele etmek bakımından, OHAL yönetimine geçişi sağlamış ve etkin mücadelede de gerçekleştiriyoruz. Bir takım terörist odaklara finansal kaynak sağlayan belediyeler, kurumlar, müesseseler OHAL kapsamımdaki kararnamelerle devre dışı bırakılmıştır. Bunlar önemli kazanımlar. Dolayısıyla var eden sebeplerin ortadan kalkıp kalkmadığı konusunda, mütehassıs kurum Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu\'dur. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığıdır. Yürütme yetki ve görevini kullanacak olan cumhurbaşkanlığıdır, başkanlıktır. Dolayısıyla onlar değerlendirecek ve o değerlendirme çerçevesinde işlem yapılacak. Elbette ki hükümet, yürütme erki, kimi kurum ve STK\'lerden gelen talepleri, bu konuda karar verirken dikkate alacak diye düşünüyorum.\"

Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Valiliklere CHP\'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasıyla ilgili talimatının sorulması üzerine, \"Bu konuşulur. Bugün partimizin Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısı var. Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hayati Yazıcı açıklamaları

-Gençlik Spor Bakanı açıklaması

-Çay hediye edilmesi

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)