Hayati Yazıcı devir de, tören de yapmadı

Hayati Yazıcı'nın yerine Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç, devir-teslim yapılmadan görevine başladı, Vakıflar Haftası etkinliklerine katıldı.



Akşam gazetesinin haberine gör; kabinede yapılan son değişikliğin ardından yeni bakanlarla eskiler arasında devir-teslim töreni düzenlenirken, kabinenin iki önemli ismi bunu yapmadı. Bakanlar Kurulu'na alınan AKP'nin ağır topu Bülent Arınç'la, eski Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı arasında devir teslim töreni gerçekleşmedi. Yazıcı, Arınç'ı sadece Bakanlar Kurulu'nda tebrik etti. Kulislerde, Yazıcı'nın, Başbakan yardımcılığından habersiz alındığı için kırgınlık yaşadığı konuşuluyor.



Bülent Arınç, Hayati Yazıcı'nın yerine gelince, Yazıcı'ya bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü de Arınç'a bağlandı. Yazıcı ise Devlet Bakanı olarak kaldı ve daha önce de kendisine bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı ile İstanbul 2010 Ajansı Yazıcı'ya bağlandı. Devlet Personel Başkanlığı da Yazıcı'ya bağlanan yeni birim oldu.



'Devir teslim yapacak bir şey yok’



Arınç'ın kurmayları 'Devir teslim olmadı, olmayacak da' derken, Hayati Yazıcı şunları söyledi:

'Devir teslim yapacak bir şey yok ortada. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bana göre devlet bakanlıkları arasında bunun bir mantığı yok. Başbakan Yardımcılığı'na tahsis edilen kurumlar olup da hepsi yeni bakana verilseydi, yapılabilirdi. Ama sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü için yapılmasının anlamı yok diye düşünüyorum.'



Bakan Yazıcı, Arınç'ın Vakıflar Haftası'na katılımı konusunda ise, davetlerin kendisi tarafından yapıldığı anımsatılınca 'Ama gitmedim çünkü vakıflar, yeni arkadaşımıza bağlanmıştı. Açılışı yeni arkadaşımız yaptı' dedi.



'Yapanlara sormak lazım'



Kabine değişikliğinden sonra devir-teslim töreni yapmayan bir diğer isim de, Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı Yazıcıoğlu oldu. Tümüyle kabine dışı kalan Yazıcıoğlu, yerine getirilen Faruk Çelik'le şu ana kadar devir-teslimde bulunmadı. Yazıcıoğlu'nun kabine dışı kalmasına içerlediği ve nedenini soran çevresine 'Yapanlara sormak lazım' dediği öğrenildi



