Hayatı yarım kaldı





T24- Hemşire Didem Sarı, 1 ay önce Uluköy’e atanmıştı. Ezine’ye yerleşmiş, geçen hafta kendine bir de otomobil almıştı. Genç kadının yeni hayat sevinci karşıdan gelen kamyonla sona erdi.





Hürriyet'in haberine göre, ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi’nden mezun olup, 1 ay önce Ezine Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan ebe-hemşire Didem Sarı, Uluköy’deki sağlık ocağında görevlendirildi. Ezine’de ev tutan Sarı, aynı köyde görev yapan arkadaşı Seher Mandacı’nın otomobiliyle işe gidip gelmeye başladı. Arkadaşı Ezine’ye atanınca, geçen hafta bir otomobil satın aldı. Mandacı ile Sarı, otomobilleriyle peş peşe Uluköy’e gidip gelmeye başladı.





İlk müdahale arkadaştan





Önceki gün, saat 16.30 sıralarında ilçeye 19 kilometre uzaklıktaki köyden otomobilleriyle peş peşe yola çıkan 2 arkadaştan önde giden Didem Sarı’nın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Hazar’ın (26) kullandığı kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ebe-hemşire Sarı’ya ilk müdahaleyi arkadaki otomobilde bulunan arkadaşı Seher Mandacı yaptı. Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Didem Sarı, kurtarılamadı.





Didem Sarı’nın İzmir’de yaşayan ailesi, kaza haberi üzerine Ezine’ye gelerek, çocuklarının cenazesini alıp İzmir’de defnetti. Kamyon şoförü Selçuk Hazar gözaltına alındı.