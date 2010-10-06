Hayatı uzatan iksir bulundu!..

T24 - İngiliz Daily Telegraph gazetesine göre bilim adamları, 'Hayat iksiri' de denebilecek ve hayatı ortalama yüzde 12 uzatan bir karışım buldu.



Aminoasitlerden oluşan bu karışım sayesinde en azından şimdilik farelerin yaşam sürelerinin yüzde 12 oranında uzadığı anlaşıldı. Araştırmacılar, ilerleyen zamanda bundan özellikle yaşlı ya da hasta insanların da yararlanabileceğine inanıyor.



Laboratuvar deneylerinde orta yaşta erkek ve sağlıklı farelere üç belli amino asit içeren sıvı verildi. Denek fareler, normal beslenen farelerden çok daha uzun süre hayatta kaldı.



Denek farelerin daha dayanıklı oldukları ve kas koordinasyonlarının da güçlendiği gözlendi. Uzmanlar, amino asit kokteyli sayesinde farelerin yaşam süresinin uzadığını ilk kez gözlediklerini söylüyor. Bilim adamları aynı sonucu insanlarda da gözlemlemeyi umduklarına dikkat çekiyor.



