Hayatı tersten yaşamak aşka engel değil

Yönetmen : David FincherOyuncular : Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Tilda Swinton, Elias Koteas, Taraji P. Henson, Jason FlemyngBenjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi ayladır herkesin dilinde. Film, Mark Twain’in “Seksen yaşında doğup yavaş yavaş 18’imize doğru ilerlesek hayat sonsuz bir mutluluk olurdu” sözünden yola çıkarak, F. Scott Fitzgerald’ın 1920’lerde yazdığı kısa hikâyeden uyarlandı.Sıradışı hikâyesiyle öne çıkan filmi, Seven, The Game, Fight Club ve Panic Room gibi filmlerinden tanıdığımız David Fincher yönetti. Brad Pitt ve Cate Blanchett gibi birinci sınıf oyunculara, olağanüstü özel efektler de eklenince 13 dalda Oscar’a aday görkemli bir yapım ortaya çıkmış. Senelerdir film yapılması düşünülen The Curious Case Of Benjamin Button / Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi’ni senaryolaştıran isim ise, sinema severler için özel imzalardan biri olan Forrest Gump’ın yazarı Eric Roth.Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde, New Orleans’ta, bir kadın doğum sırasında ölür. Doğan bebek, yaşlı bir adam görünümünde garip bir yaratıktır. Babası bu tuhaf görünümlü oğlunu bir huzurevinin merdivenlerine bırakıp kaçar. Bebeği, orada çalışanlarından Queenie sahiplenir. Doktorların çok yaşamayacağını söyledikleri bebek yıllar geçtikçe güçlenir, güzelleşir ve gençleşir. Benjamin Button hayatı tersten yaşamaya başlar.Filmin bir yandan ilginç hikâyesi, bir yandan da dört dörtlük efektlerle Brad Pitt ve Cate Blanchett’in değişik yaş dönemlerini yansıtması seyircinin her an ilgisini canlı tutuyor. Fakat bütün bunlar ilginin 166 dakika hiç dağılmaması için yeterli olmuyor.Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi, bütün çekiciliğine rağmen fazla uzun. Filmin her karesinde hissedilen Oscar alma çabası epey göze batıyor. Kadı kızında bulunan kusurları ile muhakkak seyredilmesi gereken bir film.Yönetmen : Ari Folmanİsrailli asker Ari Folman, Beyrut’taki Sabra ve Şatila katliamlarına tanık olur. Askerliğini bitirdikten sonra sinema eğitimi gören Folman, yıllar boyunca orduya bağlı olarak kısa filmler ve reklamlar çeker. Ordudan ayrılmak istediğinde, ona terapiye gitme şartı konulur. Bu terapiler sırasında geçmişte yaşadıklarıyla yüzleşen Ari Folman, anılarından yola çıkarak Waltz With Bashir / Beşir’le Vals’i yazıp yönetir. Belgesel bir animasyon olan Beşir’le Vals’de dönemin tanıklarıyla röportajlar da var. Savaş sırasında yaşananları oldukça sert bir dille anlatan Oscar adayı yapım, 2009 Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Yabancı Film ödülünü almıştı.Yönetmen : John Patrick ShanleyOyuncular : Amy Adams, Alice Drummond, Audrie J. Neenan, Meryl Streep, Viola Davis, Philip Seymour HoffmanPulitzer ödüllü bir tiyatro oyunundan uyarlanan Doubt / Şüphe, izleyicisine oyunculuk ziyafeti çektirecek filmlerden. Şüphe, beş dalda Oscar’a aday. İki Oscarlı Merly Streep, yine döktürüyor. Okul müdiresi Aloysius Beauvier rolü ile Streep, heykelciğin en güçlü adaylarından. Film, 1964’te Bronx’ta ilk kez siyah bir öğrencinin beyazların gittiği okula kabul edilmesiyle başlıyor. Müdire çocuğu kanatları altına alan Rahip Flynn’e tacizci şüphesiyle yaklaşmaktadır. Rahip suçlu olmadığını kanıtlamak için zor savaş verecektir.Filmi sürükleyici kılan ‘şüphe’nin her an yön değiştirmesi. Seyirci film süresince, acımasız disiplininden taviz vermeyen okul müdiresi ve reformlardan yana olan rahibin doğruları arasında gidip geliyor. Oyuncular arasındaki düellovari uzun konuşmalar müthiş bir oyunculuk gösterisi doğuruyor. Yardımcı oyuncu Oscar’ına aday gösterilen Amy Adams’ın bu rol için Natalie Portman’ı düşünen yönetmen John Patrick Shanley’i hayal kırıklığına uğratmadığı kesin. Siyah çocuğun annesi Viola Adams’ın rahibe ile yaptığı konuşma filme bir şamar gibi iniyor. Şüphe, şüphesiz iz bırakacak bir film.Yönetmen : Korhan UğurOyuncular : Burak Sarımola, Mehmet Erbil, Nihan Aslı Elmas, Erol Alpsoykan, Aysan SümercanOzan ve Atilla köy köy gezip köy yaşantısı, yöresel yemek tarifleri gibi konuları çekerek TV programı yapan iki arkadaşlardır.Bir gün Dikilinin gizemli bir köyüne gelirler. Orada Emine Teyzenin esrarengiz şerbetinden içen Ozan’ın hayatı değişir. Bu değişikliğe anlam veremez. Anlamaya çalışırken ölümsüz olduğunu fark eder. Köyü terk etmek isterler ama şerbetin bir etkisi de içenlerin köyü terk edememesidir.Şerbetten içmemiş olan Atilla arkadaşını orda bırakarak kaçıp gider. Ozan köyde yalnız başına kalır. Köyün muhtarı Hulusi Dede ona yardımcı olur, onu teselli eder.Bu köyde herkesin bir listesi vardır ve sırayla daha önceki hayatlarında yapamadıklarını burada yapmaya çalışmaktadırlar.Zaten başka çareleri de yoktur. Ozan da kendisine bir liste yapar ve Hulusi dedenin yardımlarıyla listesindekileri gerçekleştirmeye başlar.Yönetmen : Dana NechusthtanOyuncular : Maryam Hassouni, Eva Van De Wijdeven, Theo Maassen, Christine Van StraalenDunya & Desie, iki yakın arkadaşın hikâyesini anlatan bir yol filmi. Dünya, ramazan, imamlar ve Mekke sembolleriyle yetiştirilmiş Faslı bir kızdır. Desie ise, peynir, tahta nalınlar ve laleler kadar Hollandalıdır.18. yaş gününde, Dunya ailesinin onu Faslı bir kuziniyle evlendirmek istediğini öğrenir. Fakat bu fikir ona pek de cazip gelmemektedir.Bu esnada Desie hamile kalmış ve babasıyla görüşmeye karar vermiştir. Babasının Fas’ta yaşadığını öğrenen Desie, onu bulmak üzere Dunya’yla birlikte Fas’a doğru, son derece heyecan verici ve macera dolu bir yolculuğa çıkacaktır. Ancak Fas Amsterdam değildir. Yolculuk boyunca yüz yüze kalacakları kimi olaylar onları hayatları üzerine yeniden düşünmeye ve belli kararlar almaya sevk edecektir.Yönetmen : Adam ShankmanOyuncular : Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Russell Brand, Richard Griffiths, Teresa PalmerBir emlak girişimcisi olan Skeeter Bronson, yeğenlerine uyumadan önce anlattığı masallar onların ağzından çıktığı şekilde başına gelir ve böylece inanılmaz maceralara atılır. Hayatı sonsuza dek değişen Bronson’ın maceraları komik olaylarla doludur.(Milliyet)