'Hayati risk devam ediyor, Tatlıses uyutulmaya devam edilecek'

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu başına aldığı kurşunla ağır yaralanan ve Maslak Acıbadem hastanesinde tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses'in doktorları "Kötüye giden bir şey yok. Hastayı uyutmaya yönelik tedaviyi azaltarak devam ettirmeye karar verdik. Bu da düne göre daha pozitif bir durumu ifade ediyor" açıklamasını yaptı.











Sanatçı İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi Başhakemi Çağlar Çuhadaroğlu Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Saat 10.30'da yapılan basın toplantısında Beyin Cerrahi Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlhan Elmacı şunları söyledi:

"Hastamızın genel sistemik bulguları, nörolojik tablosunun sonucu olarak mevcut durumu koruduğumuzu anladık, kötüye giden bir şey yok. Kafa içi basıncı düşürmeye yönelik yoğun bakım tedavisi devam edecek.

Hastayı uyutmaya yönelik tedaviyi azaltarak devam ettirmeye karar verdik. Derin uyutmadan giderek ilaçları azaltıp nörolojik tabloyu görmeye dönük bir aşamaya geçmiş oluyoruz. Bu da düne göre daha pozitif bir durumu ifade ediyor.

Ancak şunu belirtmek isterim, tablo oldukça ağır bir tablodur. Tablo içerisinde bizim temel bir prensibimiz vardır, hasta yoğun bakımdan çıkmadığı müddetçe hayati riski devam ediyor demektir. Burada konuştuğumuz şey, hayati riskin azalarak devam ettiğidir.

Umarım ilerleyen saatlerde ve günlerde daha iyi bir noktaya geliriz, bunu sizinle adım adım paylaşacağız.

Biz tüm tıbbi bilgileri aileyle paylaşıyoruz, başka kimseye bilgi vermiyoruz. Bir de basın yoluyla insanlara bilgi ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bilgi kaynağı biziz, bunu tespit edelim.

İkincisi bu uyandırılma süreci bir anda olup biten bir şey değildir. Beyin içinde iyileşme zaman içinde olur, olabilirse. İlaçların dozunu azaltıyoruz demek şu, kendisini uyutmaya dönük vermiş olduğumuz ilaçları iki basamak aşağıya çekiyoruz demektir. Bunu göreceğiz, tablo nereye gidiyor ilerleyen saatlerde anlayacağız. Sonra azaltma süreci yüzde 50 yüzde 50 devam edecektir. Bir anda uyandırılma söz konusu değildir, teknolojik olarak bu lafı kullanıyoruz.

Bir zaman veremiyoruz. Siz gazeteciler tabi ki çok net şeyler istiyorsunuz ancak beyin şu an birebir çalışmadığı için bir zaman verme imkanı yok."



Demeçlere lütfen itibar etmeyin

Hastane Başhakemi Çağlar Çuhadaroğlu ise demeç kirliliğine dikkat çekti:

"Buraya gelen insanlar hastayı ziyaret etmiş gibi ya da bizden doğrudan bilgi almış gibi demeçler veriyorlar, bunlara lütfen itibar etmeyin. Bilgiyi önce aileye vermekteyiz. Aileye verdikten sonra da sizlerle paylaşıyoruz. Bunun dışında bir bilgi kaynağı asla yok. Aileye buradan çok teşekkür etmek istiyorum, kendileri gün içindeki ziyaret haklarını bizim çalışmalarımızı kolaylaştırmak için seyreltiyorlar.

Gerek Cumhurbaşkanı'mız, gerekse Başbakanı'mız bizzat ekiple bağlantı kurarak bilgi aldılar. Ülkemizin ileri gelenleri düzenli olarak bizzat kendileri bilgi alıyorlar."





