Hayatı kabusa çeviren ev arkadaşları

Ev kirasına çok para harcamak istemeyenlerin başvurduğu en yaygın yöntem bir ev arkadaşı bulmak. Maddi açıdan yük hafifleten ev arkadaşları bazen hayatınızı cehenneme çevirebiliyor.

Popüler bir kadın dergisi son sayısında hazırladığı “Ev arkadaşım” dosyasında okuyucularından ev arkadaşlarıyla yaşadıkları ilginç deneyimleri paylaşmalarını istedi. Okuyuculardan gelen “kabus dolu” hikayeler şöyle:

“Ev arkadaşım bana sormadan kıyafetlerimi giyerdi. Bedenlerimiz farklı olmasına rağmen bu alışkanlığından hiç vazgeçmedi.”

“Bir keresinde aynı evi paylaştığım arkadaşım iç çamaşırlarımın onunkilerden daha sevimli olduğunu söyledi. Tam bunu bir kompliman olarak alacaktım ki çamaşırlarımı ödünç alıp alamayacağını sordu.”

“Gece dışarı çıkmıştım. Anahtarlarımı evde unuttuğumu fark ettim. Döndüğümde ev arkadaşım, evde olmasına rağmen kapıyı açmadı. Bütün geceyi dışarıda geçirdim.”

“Birlikte yaşadığım ev arkadaşımın tabaklarımı ve bardaklarımı kullanmasına izin veriyordum. Fakat bir gün tabakları yıkadıktan sonra onları kuruladığı havlunun, duştan çıkınca kurulandığı havlu olduğunu fark ettim.”

“Ev arkadaşımın erkek arkadaşıyla benim yatağımda uyumak gibi bir alışkanlığı vardı.”

“Evimi paylaştığım arkadaşım pahalı makyaj malzemelerimi aldı. Fakat aldığını kabul etmedi. Sonra onun banyosunda malzemeleri bulup bunu ona söyleyince bana özel alanına girdiğim için kızdı.”