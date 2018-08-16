Hayati ilaçlara kesinti: İlaçların eşdeğerleri de verilmiyor

SGK, aralarında prostat ve diyabet tedavisinde kullanılanların da bulunduğu 143 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı. Konuya ilişkin konuşan Eczacı Nurten Saydan, "Eczacılar olarak pasif olan ilaçların eşdeğerini veremiyoruz. Örneğin, prostat büyümesinde kullanılan ilacın 7 tane eşdeğeri olmasına rağmen bu eşdeğer ilaçları hastalara veremiyoruz" dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre , Sağlık Bakanlığı talimatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) 31 Temmuz 2018’de 143 ilacı pasife aldı yani geri ödeme listesinden çıkardı. Bu ilaçlar arasında prostat, diyabet, antibiyotik, sinir sistemi, kalp-damar sistemi ve solunum sistemi ilaçları gibi hayati öneme taşıyan ilaçlar bulunuyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “ SGK pasife alınan ilaçların eşdeğerini de vermiyor. Dolayısıyla reçetesinde bu ilaçlar yazılmış olan hastalar tekrar doktora gitmek zorunda kalıyor. Bu yüzden de hem gereksiz iş yükü yaşanıyor, hem de hastalar mağdur oluyor” diye konuştu.

Hastalar mağdur oldu

Sağlık Bakanlığı yerelleşme sürecinde ilaç firmalarına yerli ilaç üretimi yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Firmalardan üretim ile ilgili bir gelişme olmayınca da SGK bakanlık talimatıyla 31 Temmuz 2018’de 143 ilacı ödeme listesinden çıkardı. TEİS Başkanı Eczacı Nurten Saydan, hastaların bu süreçte mağduriyetler yaşadığını söyledi.

Saydan, pasife alınan 143 ilacın içinde prostat büyümesinde kullanılan ilaçtan, diyabet ilaçlarına dek birçok ilaç bulunduğunu vurgulayarak “Eczacılar olarak pasif olan ilaçların eşdeğerini veremiyoruz. Örneğin, prostat büyümesinde kullanılan ilacın 7 tane eşdeğeri olmasına rağmen bu eşdeğer ilaçları hastalara veremiyoruz. Zira Medula Sistemi tarafından onay verilmiyor. Hastanın tekrar doktora giderek eşdeğerini yazdırması veya ücretini ödeyerek ilacını alması gerekiyor. Dolayısıyla hasta ya ücretli almak zorunda kalıyor ya da hiç alamıyor” vurgusu yaptı.

‘Sistem güncellenmedi’

Pasif ilaç listelerinin doktorlara ulaşması gerektiğinin altını çizen Saydan, şöyle devam etti: “Hekimlerin hastalara reçete düzenlerken kullandıkları programda bulunan ilaç listelerinin güncel olmaması nedeniyle, ödeme listesinde olmayan pasif olan bir ilaçMedula sisteminde hâlâ reçete edilebilmektedir. Ancak bu pasif ilaçlar ve geri ödemekapsamında olan eşdeğer olanları da hastalara verilememektedir. Bu nedenle hastalar, tedavileri için gerekli olan ilaca ulaşmakta ciddi sorunlar ve mağduriyetler yaşamaktadır. Yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi ve hastaların daha fazla mağdur olmaması için pasifteki ilaç listelerinin doktorların kullandıkları sisteme yüklenmesi ve SGK’nin Medula Provizyon sisteminde bu ilaçların eşdeğerinin verebilmesi için acilen düzenleme yapması gerekmektedir.”

İşte o ilaçlar

ACETYLCYSTEIN 600 MG

- ACETYLCYSTEIN 600 MG

- ACTONEL 35 MG

- AMOKSILAV-BID 1 GR

- ARICEPT EVESS 5 MG

- ASTEIN 600 MG

- AUGMENTIN 400 MG

- BLOKACE 2,5 MG / 12.5 MG / 5 MG / 25MG

- CRESTOR 5 MG

- CURATINOX 100 MG/20 ML ve 50 MG/10 ML

- MEMOBOOST 10 MG / 5 MG

- MENTOPIN 200 MG / 600 MG

- METRONIDAZOL %0.5 FRESENIUS 100 ML

- MONUROL 3 GR

- OXATU-S 100 MG

- PEXOLA 0.250 MG / 1 MG

- SINGULAIR 4 MG

- TADOCEL 20 MG / 80 MG

- VESICARE 10 MG

- ALKA-SELTZER

- AMOKSILAV 625 MG

- AS-GABAPEN 800 MG

- ASINPIRINE 300 MG

- AS-PAROKS 20 MG

- ATACAND 32 MG

- AVELOX 400 MG

- BLOKACE 10 MG

- BUTOFILIN 200 MG

- CALCIJEX 1 MCG 1 ML /2 MCG 1 ML

- CALCIMED D3 20 EFF TB

- CALCIUM-D SANDOZ 20 EFF TB

- CILOXAN GÖZ DAMLASI

- COMBIPACK EASYHALER 12 MCG / 200 MCG INH TOZU ile 12 MCG / 400 MCG INH TOZU

- COPEGUS 200 MG

- CYMBALTA 30 MG / 60 MG

- DEMATRAC 50 MG

- DEMIZOLAM 15 MG/3 ile 5 MG/5 ML

- DISPRIL 300 MG

- DORMICUM 15 MG/3 ML ile 5 MG/5 ML

- DUOCID 1 GR ile 500 MG

- E.Z.CAT BARYUM SULFAT 225 ML

- EBIXA 5 MG/BASIS ORAL SOL 50 ML ile 100 ML

- ERITRETIN 30 GR JEL

- E-Z-HD 340 GR

- FEMARA 2.5 MG

- FLEET ENEMA ADULT LAVMAN 133 ML SOL ile 66.6 ML SOL

- FLOMAX PR 0,4 MG 30 TB ve 0.4 MG

- FORADIL COMBI 12 MCG

- GRANULOFER 40 MG

- MERONEM IV 1 GR / 500 MG

- MILOZ 15 MG/3ML ile 5 MG/5ML

- MIMPARA 30 MG /60 MG / 90 MG

-MONOLONG-SR 40 MG

- NASONEX AQUOUS 50 MCG

- NEFRO-CARNITIN 1 GR 5 M

- NEURONTIN 100 MG

- NEXOMEP 40 MG

- PATANOL GÖZ DAMLASI

- PAVTIDE DISKUS 100 MCG /250 MCG / 500 MCG

- PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML

- PHARMASPIRIN 300 MG

-POLIBAR 397 GR

- REBETOL 200 MG / 800 MG

- SANELOC 100 MG / 200 MG

- SEROQUEL XR 150 MG / 200 MG / 300 MG / 400 MG / 50 MG

- STARLIX 120 MG

- TAMIFLU 75 MG

- TAZOCIN 2.25 GR /4.5 GR

- TEMODAL 5 MG

-TEMOZOLID 100 MG / 20 MG / 250 MG

- THOMAPYRIN 20 TB

- TRACRIUM 50 MG

- TRIFLUCAN 2 MG

- VANCORIN 500 MG / 1 GR

- VESTIBO 16 MG /24 MG / 8 MG

- ZEMPLAR 5 MCG/ML 1 ML ile 5 MCG/ML 2 ML

- ZENTIUS D

- ZINNAT 125 MG / 250 MG / 500 MG / 750 MG

- ZOFRAN 4 MG / 8 MG

- ZYVOXID IV 2MG/ML 1 ile 2MG/ML 10