Mesaj kaygısı taşıyorum

Türk arabeski dinlemem

Para çalışmamın karşılığı

Jingle’la şarkı farksız



Mevlana’yı Elif’in sayesinde tanıdım

Siz de sever misiniz Mevlana’yı?

Cem’den bana sıra gelmemiş

Maalesef. Gitmeyi çok istiyorum. Bir kıyısı ölümü, bir kıyısı hayatı temsil edermiş. Bir de, diğer nehirlere göre, ters yönde akıyor.Ben özel hayatımdan bahsetmeyi sevmiyorum. Fakat şarkılar, bundan en fazla bahsettiğim yer. Şarkılarımın hepsinde anlatılanlar, benim yaşadıklarım. Yani bir durum hayal edip onun üzerine şarkı yazmıyorum.Albümün en ‘damar’ şarkısı, değil mi? Evet, o da. Ama benim önceki albümlerimdeki en zıpır ve en komik şarkıların altında da gayet duygusal bir şilte seriliydi.Bence herkes her şeyi fark ediyor.Mazhar Alanson’la 6-7 yıldır komşuyuz. Çok saygı duyduğum biri. ‘İlla’ sözü onun ağzına çok yakışır gibi geldi bana. Tam anlamıyla şarkıya misafir oldu. Bence şarkıya büyük bir güç kattı.Ben mesaj kaygısı taşıyorum aslında. Düşüncelerimi pop müzik aracılığıyla paylaşıyorum. Bu biraz alışılmadık bir şey, farkındayım. Beş yıldır Hürriyet - Kelebek’te pazartesi günleri köşe yazıyorum. Kendimi, yaptığım işlerin üzerine serpiştiriyorum. Ben, kendini anlatmak isteyen biriyim. Müziği bir taşıyıcı olarak kullanıyorum.Bence insan olmanın özü var. Hepimiz, belli düzeylerde kendimizi ifade ediyoruz. Dar bir çevre ya da büyük kitlelerle kendi iç dünyamıza ait şeyleri paylaşıyoruz. Yaptığım işlerin içeriğine ve kalitesine çok önem veriyorum. Çünkü eğer güzel anlatamazsak, iyi de anlatamamış oluruz.Kendimi bir mekanizma gibi görüyorum. Hayatı içime çekip, onu şarkıya dönüştürüyorum. Her zaman bir gözlemci ve anlatıcıyım.En sevdiğim şair Orhan Veli. Baudelaire, Rimbaud, Rilke gibi şairleri de severek okumuştum. Lisede edebiyata çok meraklıydım. Turnedeyken bir benzincide Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu gördüm. Küçücük bir kitap. Aldım okudum ve çok etkilendim. Sonra da bütün kitaplarını okudum. Diline, anlatımına hayran oldum.Öyle bir şey söylemedim hiç.Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’in bazı şarkılarını dinliyorum. Türk arabeskini pek dinlemiyorum ama Ümmü Gülsüm’ü ve Natacha Atlas’ı çok severim.Çünkü sözleri çok ağır. Biraz fazla perişanlık var bizdeki sözlerde. Ama Türk enstrümanlarına hayranım. Ut, darbuka, klarnet, ney...Paşakapısı Hapishanesi’nde.Hayır. Bundan 3-4 sene önceydi. Davet ettiler. Biz de iki kişi gitarla gittik. Çok ilginçti.Kelebek yazılarından bir kitap hazırlayacağım. İnşallah yaza yetişir.O yüzden albüm adlarında ‘Nil’i öne çıkarıyorum. (Gülümsüyor.)Bir insan hayatta kendisine benzeyenleri çeker. Söylediğim şarkılarla ve yazılarımla ancak kendime benzeyen insanları etkileyebilirim. ‘There is no likeness, there is no liking.’ (Benzerlik yoksa, hoşlanmak da olmaz.)Hiç sanmıyorum. Çok çalışıyorum. Çalışmamın karşılığını da almak isterim. Bu da bence önemli bir şey. Bir kadın için ise biraz da gurur verici.Ben sadece 8 ay, part-time olarak, üniversiteye giderken reklam yazarlığı yaptım. Reklam jingle’ları yazdığım için herkes beni reklam yazarı sanıyor.300’e yakın. Ben Özgürüm’den sonra reklamcılar benden slogan ve jingle istemeye başladılar. Samimi, akılda kalıcı şeyler arıyorlardı. Ben de yaptım ve böylece yeni bir iş imkanı doğdu benim için. Jingle yapmanın benim için şarkı yapmaktan bir farkı yok. Sadece 30 saniye. Çok da eğleniyorum. Fakat etkili de olması gerekiyor. Her zaman kazanmam gereken bir oyun gibi.Ben insanların görmeye alıştığı türde bir sanatçı değilim.Markalara olan düşmanlık, onların kötüyü temsil ettiği demode görüş bence artık çoktan kapandı. Tabii ki öyle düşünen insanlar da vardır. Ben, bir markanın benim melodilerimi, sesimi taşımasından hiçbir zaman rahatsız olmuyorum. Dahası, bundan para kazanıyorum ve kendi müziğime yatırabiliyorum, yeni albümler yapabiliyorum. ‘Ben sistem karşıtı olayım’ diye düşünmedim hiçbir zaman.Hiç ilgisi yok. Bana ne ki tektaş satışlarından? Onu bir sembol olarak kullandım. Tektaş satışları arttı evet ama bu benim mesajım değildi.Perihan Mağden, Çetin Altan ve Ahmet Hakan’ı okuyorum.Kardeşim seyrediyor Lost’u, ben pek sevmiyorum. Bence artık kontrolden çıktı. Diziyi yapanların, nereye gittikleri hakkında en ufak bir fikirleri yok bana sorarsan. (Gülüyor.) Simpsons ve South Park’ı seyrediyorum.Depresyon eğilimi sıfır çıktı bende.Güzel kadınlar için hayatın kolay olduğu zannediliyor. Hiç öyle değil aslında. Güzel insanlar başarılı bile olsalar, mutlaka güzellikleri sayesinde başarmışlar gibi algılanıyor. Bu da bir haksızlık. Güzeller kıskançlık ve önyargı çemberinde yaşıyorlar. Güzellik zaten üzerine bir dünya inşa edilecek bir nitelik değil. Bugün var, yarın yok.Çok güzel.Ben Mevlana’yı Elif’in kitabı sayesinde tanımaya başladım. Herkes kadar biliyordum. Şu sıra kitabı okudukça daha fazla şey öğreniyorum.Evet. Göreceğiz bakalım, şarkıdaki gibi oluyor muymuş. Bazı kadınlar yanıma gelip ‘Olmuyor’ diyorlar. Bazıları da ‘Sana inandım, dört tane çocuk yaptım’ diyor.Ben takdir ettiğim insanların eleştirilerine itibar ediyorum. Ekşisözlük’teki entry sayısıyla ilgileniyorum, içeriğe bakmıyorum. Küçümsediğimi zannetmeyin. Eğer hepsini kâle alırsa insan çıldırır yani.Bir şeyi anlama anını çok seviyorum. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Şarkı söylemeyi, sahnede olmayı ve sütlü çikolata yemeyi çok seviyorum.Filmde anaokulu öğretmeniyim ya, çocuklarla söylediğim komik bir şarkı var, onu yazdım. Fakat pek duyulmuyor filmde.Hiç. Tek satır yazı okumadım. Cem Yılmaz’a o kadar yüklendiler ki herhalde bana sıra gelmedi. (Gülüyor.)Kendimi oyuncu olarak beğenmiyorum. İddialı da görmüyorum. A.R.O.G.’daki rolü, Cem Yılmaz önerdiği ve rol çok ilginç olduğu için kabul ettim. Bir nevi misafir oyuncu konumundaydım. Bir sürü film teklifi geliyor ama ben oyuncu olmadığım için kabul edemiyorum. Belli olmaz, belki bir gün kendi yazdığım bir filmde oynarım.Belki yazarım. Londra’da senaryo kursuna gittim.