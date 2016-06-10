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Yaşam

Hayatı da son pidesi de tamponda kaldı

Talihsiz kadının vücudu aracın çarpmasının etkisiyle parçalandı

10 Haziran 2016 15:49

Sakarya'da D-100 karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Ayşe Dere’ye kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudu parçalanan Dere feci şekilde can verirken, elindeki pidenin aracın tamponuna saplanıp kalması yürek burktu.

Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hendek’ten Kargalı Mahallesi’ndeki evine gitmek için otobüse binen Ayşe Dere isimli yaşlı kadın, D-100 üzeri Kargalı Mahallesi’nde evinin karşısında otobüsten indi. Yolun diğer tarafında kalan evine gitmek için yoldan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına, Hendek’ten Adapazarı istikametine ilerleyen Korhan A. idaresindeki 06 DD 0396 plakalı otomobil çarptı.

 

Sürücüye linç girişimi

 

Çarpmanın etkisiyle vücudu parçalanan kadın, yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Ayşe Dere’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde can veren talihsiz kadının yakınları, Korhan A.’yı linç etmek istedi. Korhan A. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SakaryaAyşe DereTrafik kazasıRamazan pidesi

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