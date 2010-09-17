Hayatı cehenneme dönmüş

T24- ABD Başkanı'nın eşi, first lady Michelle Obama'nın, Fransa'nın first lady'si Carla Bruni'ye Beyaz Saray'daki hayatının cehennemden farksız olduğunu söylediği iddia edildi.



Michelle Obama'nın sözlerine ilişkin haber, Beyaz Saray tarafından yalanlandı



Beyaz Saray tarafından hemen yalanlanan iddiaların yer aldığı kitabın adı 'Carla ve İhtiraslılar'.



Kitap, aslında Carla Bruni'yi konu alıyor ama içinde Michelle Obama'dan da bahsedilen bir bölüm bulunuyor.



Kitaptaki en çok dikkat çeken noktalardan biri olan bu bölümde Michelle Obama'nın, Carla Bruni'ye, Beyaz Saray'daki hayatına ilişkin "Hiç sorma! Gerçekten cehennem gibi! Buna dayanamıyorum!"dediği iddia edildi.



Michelle Obama'nın bu sözleri, geçtiğimiz mart ayında, Beyaz Saray'daki bir sohbet arasında Bruni'ye söylediği kitaptaki iddialar arasında.



Beyaz Saray'dan yalanlama

Öte yandan, Bayan Obama'nın sözcüsü Katie McCormick Lelyveld, dün düzenlediği basın toplantısında, Michelle Obama'nın bu sözleri asla sarfetmediğini savundu.



Fransa'nın Amerika büyükelçiliğinden bir yetkili de benzer şekilde, kitaptaki iddiayı yalanladı.





Büyükelçilik sözcüsü Emmanuel Lenain ayrıca "Bruni-Sarkozy, kendisiyle 'Bruni ve Hırslılar' kitabı arasında çok açık bir mesafe koymuştur. Kitabın içeriğinden yalnızca yazarları sorumludur ve kitapta yazılanlar Bruni tarafından hiçbir şekilde sahiplenilmemiştir" açıklamasında bulundu.



Kitaptaki iddialar arasında, Başkan Sarkozy'nin görevini yalnızca bir dönem sürdürmeyi tercih edeceği ve Carla Bruni'nin Başkan Sarkozy'e para konularına daha fazla kafa yormasını tavsiye ettiği gibi tartışmalı ifadeler de var.



Kitapta yer alan, Sarkozy çiftine yakın bir kaynağın ağzından aktarılan bir diğer iddia ise çiftin, Tony Blair'in İngiliz başkanlık koltuğunu bırakmasını takiben artan servetinden etkilendikleri ve ilham aldıkları.



