Hayatı boyunca başbakan olarak kalmak için anayasanın değişmesini önerdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, hayatı boyunca devlet başkanı olarak kalabilmesi için anayasayı değiştirmeyi önerdi.

Radikal'in haberine göre, Berdimuhammedov, devlet başkanlığı için üst yaş sınırını kaldırmak istiyor. Değişimin parlamentodan geçmesi gerekiyor. 58 yaşındaki Berdimuhammedov öncülüğündeki komisyon, daha önce beş yıl olan görev süresini yedi yıla yükseltti. Parlamentonun kararı bu yılın ilerleyen aylarında onaylayabileceği belirtildi.

Türkmenistan’da devlet başkanlarının sınırsız kez yeniden seçilmelerinin önünde bir engel bulunmuyor, ancak 70 yaşın üzerindekiler aday olamıyor.