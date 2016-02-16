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Dünya

Hayatı boyunca başbakan olarak kalmak için anayasanın değişmesini önerdi

Parlamentonun kararı 2016'nın son aylarına kadar vermesi bekleniyor

16 Şubat 2016 19:06

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, hayatı boyunca devlet başkanı olarak kalabilmesi için anayasayı değiştirmeyi önerdi. 

Radikal'in haberine göre, Berdimuhammedov, devlet başkanlığı için üst yaş sınırını kaldırmak istiyor. Değişimin parlamentodan geçmesi gerekiyor. 58 yaşındaki Berdimuhammedov öncülüğündeki komisyon, daha önce beş yıl olan görev süresini yedi yıla yükseltti. Parlamentonun kararı bu yılın ilerleyen aylarında onaylayabileceği belirtildi.

Türkmenistan’da devlet başkanlarının sınırsız kez yeniden seçilmelerinin önünde bir engel bulunmuyor, ancak 70 yaşın üzerindekiler aday olamıyor.

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türkmenistan başbakanıGurbanguli Berdimuhammedovanayası değişikliği önerisi

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