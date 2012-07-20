Hayatı 'Akıl Oyunları' filmine konu olan Nobelli John Nash İstanbul'da

Hayatı, başrolde ünlü aktör Russel Crowe'un oynadığı "Akıl Oyunları" filmine de konu olan Nobel Ödüllü Matematikçi John Nash İstanbul'da bir konferansa katılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü 22 Temmuz- 26 Temmuz 2012 tarihleri arasında Oyun Teorisi Dünya Kongresi (GAMES 2012)’ne ev sahipliği yapacak.

Oyun Teorisi Cemiyeti tarafından her dört yılda bir düzenlenen bu bilimsel buluşmada 1994 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi John Nash, 1994 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Reinhard Selten, 2007 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Eric Maskin ve 2007 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Roger Myerson başta olmak üzere uluslararası arenadan bir çok önemli isim katılacak. Kongrede 550’ye yakın sunum ve genel katılımlı çok sayıda oturum yapılacak. Kongre genel ve yarı katılımlı oturumların ardından tüm Nobel ödüllü katılımcıların katıldığı Nobel Paneli ile tamamlanacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri de özel bir oturumda Nobel Ekonomi Ödüllü bilim insanlarıyla bir araya gelecek, yüz yüze sorularını aktarma şansı bulacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Remzi Sanver şöyle konuştu: “Uluslararası akademik camiada büyük saygınlığı olan bu kongre 4 yılda bir yapılıyor. En son Northwestern Üniversitesi’nde gerçekleştirilmişti. Matematik ve iktisat alanının zirvesine bu yıl Bilgi Üniversitesi’nin seçilmiş olması bizim için ayrı bir gurur. Bu alanda şimdiye dek 7-8 tane Nobel ödülü verildi ve bunlardan 4’ü de bu kongre için İstanbul ’a geliyor” dedi.



Oyun teorisi nedir?



Oyun teorisi, hem rekabetçi hem de işbirlikçi ortamlarda stratejik etkileşim alanlarını çalışır. Başlangıçta uygulamalı matematik dalında zorlu bir alan olarak geliştirilen Oyun Teorisi, geçen yüzyılın ikinci yarısı itibari ile ekonomi için de esaslı bir araç haline gelmiş; günümüzde Bilgisayar Bilimi, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Sosyoloji, Nörolojik Bilimler, Felsefe ve Biyoloji gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor. Oyun teorisi sahasındaki araştırmaları, eğitim ve uygulamaları desteklemek için 1999 yılında kurulan Oyun Teorisi Cemiyeti, her dört senede bir uluslararası ve geniş katılımlı bir kongre düzenliyor. Bir önceki kongre 2008 yılında Amerika ’da Northwestern Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.



Akıl oyunlar filmi



Yönetmenliğini Ron Howard’ın yaptığı John Nash’in hayatının anlatıldığı film Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) 2002 yılında en iyi yönetmen ve en iyi film dahil 4 Oscar almıştı. Başrolünü Russel Crowe’un oynadığı filmin konusu şöyleydi: John Forbes Nash Jr., genç yaşında geliştirdiği kuramlarla matematik dünyasının bir numaralı ismi haline gelir. Fakat kısa süre içerisinde bencilliği ve kendine olan aşırı güveni sonucunda oluşan kişisel problemleri ile baş edemez duruma düşer. Dahilik ile delilik arasındaki ince çizgide, delilik tarafına doğru sürüklenir. Uzun süre şizofreni ile mücadele eden matematikçi, yıllar sonra adeta yeniden doğarak Nobel ödülünü almayı başarır.