Özkan Uğur: Hayata yeniden döndüm

Geçen yıl lenfoma kanserini yenmeyi başaran Özkan Uğur, "Öbür tarafa gidip geldim" dedi. MFÖ üyesi ve oyuncu Özkan Uğur "Ama moralimi hep yüksek tuttum. Akil insanlar toplantı yaptı ya; ben de vücudumla yaptım bunu" şeklinde konuştu.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata yeniden döndüğünü söyleyen Özkan Uğur; hastalık sonrası yaşadıklarını ve planlarını Günaydın'dan Samet Özçelik'e anlattı.

Samet Özçelik'in Özkan Uğur ile yaptığı söyleşi şöyle:

Nasılsınız?

Çok iyiyim.

Lenfoma meselesi bitti mi? Nasıl başladı bu süreç önce onu anlatın isterseniz…

Kasığımda ufak bir beze oluştu. Fazla üstünde durmadım. Sonra doktora gösterdim. "Takip edelim" dediler. Daha sonradan ağrılı bir hale geldi o kitle. Biyopsi yapıldı. Anlaşıldı ki işin başındaymışız. Benimki yavaş seyirlilerin arasında en yavaş olanıymış.

Ne hissettiniz?

Tamam dedim, başımıza gelecekmiş. Yapacak bir şey yok. Hiç ah vah çekmenin de bir anlamı yok. Atlatacağız aslanlar gibi diyerek devreye girdim, gitarımı aldım, kapandım.

Nasıl kapandınız?

Odaya kapandım. Slide gitar öğrendim. O sırada Türkiye'de çok kötü olaylar oluyordu. Olaylar da benim moralimi bozuyordu. Moralimi nasıl yüksek tutacağım; vücudumla toplantı halindeydim. Vücudumun güney bölgesi nedir, doğu bölgesi nedir, batı nedir, ne haldedir, ne var, ne oluyor, nasıl derli toplu tutabilirim diye düşündüm. Doktoruma inandım… Allah'tan geç kalmamıştık. İlerlemiş olsaydı moralim bozulurdu, kötü hissederdim. Allah göstermesin kimseye…

'Hayır' demeyi öğrendim

Gitarla kapanmak size iyi gelmiş…

En büyük meditasyon gitar… Meditasyon da değil, meditasyonda böyle şey yaparsın (ommm iimmm diye ses çıkarıyor). Gitar çalarken hiçbir şey düşünmüyorsun. Bu da en büyük ilacım oldu. Bütün gün odaya kapanıp tamamen kendimi ona verdim. 'Tanrım beni baştan yarat' dönemine girdim yani. Altı ay kadar sürdü…

Siz hastanedeyken dışarıda kıyamet kopuyordu. Nasıl bir histi o?

Kendi hayatımı düşünüyordum. İlacımı düşünüyordum, oh yavrum inşallah tümörler bilmem neler iyice yok olur diye… Kendime akil oldum. Hani akil insanlar yaptı ya toplantı, ben de kendi vücudumla akil toplantılar yaptım. Gittim geldim diyorum ya…

Hayata bakışınızda değişiklik oldu mu?

Değer yargılarım değişti. Hatta Ferrari'sini satan adam oluyorsun bir zaman sonra. (Gülüyor) Bir de hayır demek yoktu bende, her şeye evet! Memlekette de o şey pek yok. O bize de işlemiş, hayır diyemiyorsun; niye diyemiyorsun, ayıp mı olur, olmaz…

Hep böyle iyimser misiniz?

Çoğunlukla. Böyle kendimi daha rahat hissediyorum. 'Batsın bu dünya' diyen insanlar olduğu vakit etrafında, bitti. İstemiyorum negatif insan ben etrafımda… Böyle konuşmalar olunca da hemen oradan uzuyorum.

Oyunculuk ne durumda?

Ben aslında oyuncu olmak istiyordum. Anneme babama konservatuvar için çok yalvarmıştım. Neyse her işte bir hayır varmış. Yazdırmamaları da iyi olmuş; MFÖ olmazdı bugün.

Cem Yılmaz'la yeni bir filme başlıyorsunuz…

Fantastik bir film olacak. Komedi. Yine aynı ekip olacak. Yazılmaya devam ediyor. Ekip toplanıyor. Koşuşturma döneminde. Mayıs-Haziran gibi başlanacak dendi. Bu kadar diyebiliyorum.

İstanbul yerine Erzurum'a indim!

Başınıza gelen en tuhaf şey ne?

Uçakla İstanbul'a giderken Erzurum'a gittim. Ankara'daydım. İstanbul'a gideceğim. Bindik uçağa; uçak dolu. Etrafıma bakıyorum, tipler değişik geldi. Neyse dergilere bakıyorum, bir saati geçti… Hostes "Evet şu anda Erzurum Havaalanı'na inmek…" Bir dakika dedim ya, ben dedim İstanbul'a… Ne yapabileceksem; yanlış yola saptın kardeşim, öbür tarafa sapacaktın ya! (Gülüyor) Olacak şey mi tarihte… Hostes kaldı, "Nasıl yani?" dedi. Kardeşim dedim ben İstanbul'a gidiyordum, siz dedim beni aldınız, uçağa bindirdiniz, uçakta şey mi yazıyor Erzurum'a gider diye… Bir kişi gelmemiş, o bir kişinin yerine ben geliyorum, uçuş kartlarında falan bir şey oldu, kimse uyanmadı… Aynı uçakla geri döndüm. (Gülüyor)