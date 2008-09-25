Hayata tutunma çabası veriyorlar

Bebekken havele geçirip sakat kalan Gamze Ersöz, zorluklarla dolu 16 yıldan sonra kavuştuğu babası Burçin Ersöz’le hayata tutunmaya çalışıyor. Baba Ersöz, kızının yürümesini sağlayacak ameliyat için para ararken işsiz güçsüz sokakta kaldılar. Şimdi tek umutları Seda Sayan’ın programına çıkmak...





Baba Burçin Ersöz ve 16 yıl sonra kavuştuğu engelli kızı Gamze Ersöz, ‘bir umut’ geldikleri İstanbul’da şimdi ayakta kalma mücadelesi veriyor. Radikal’in, Eminönü iftar çadırında karşılaştığı baba Ersöz, doktorların ‘ameliyat olursa yürüyebilir’ dediği kızı Gamze’yi tedavi ettirebilmek için uğraşıyor. Ancak babayla tekerlekli sandalyedeki kızı, ameliyat parası bir yana geceliği 15 YTL olan otel odasınının ücretini ödeyemedikleri için sokağa atıldılar. Baba-kızın tek umudu Seda Sayan’ın televizyon programına çıkıp, yardım alabilmek.



Eminönü’nde dört metrekare bir otel odası. İki yatak, minik bir televizyon, birkaç parça eşya ve bir pet şişe su var odanın içinde. Yatakların yalnız birinde battaniye var. Baba-kız tavandaki duy bozuk olduğundan karanlıkta kalmamak için emaneten buldukları lüks lambayla idare ediyor.



Üvey baba ve dayı zulmü



Baba Ersöz’ün evliliği 17 yıl önce sona erdi. Eşi daha bebekken havale geçirerek sakat kalan küçük kızları Gamze’yi de yanına alıp Bursa’ya yerleşti. Burada yeni bir evlilik yaptı. Ancak üvey baba, Gamze’yi istemiyor, eşine bu konuda sürekli baskı yapıyordu. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Gamze, Bursa’da geçirdiği hayatının en zor günlerini şu sözlerle anlatıyor:



“Üvey babam beni sevmiyordu. Bir odaya beni kilitliyor, yemek olarak sadece ekmek ve su veriyordu. Çok sıkılıyordum. Bir süre sonra beni yurda verdiler. Dört yıl yurtta kaldım. Sonra da annem beni kendi annesine memleketimiz Karadeniz Ereğli’ye gönderdi. Orada da çok kötü günler geçirdim. Dayım beni dövüyordu. Anneannem de babama haber verdi ve 16 yıl sonra babama kavuştum.”



Kızını buldu, işsiz kaldı



Baba Ersöz, eşinden ayrıldıktan sonra Karadeniz Ereğli’de uzun bir süre yaşıyor. İstanbul’a gelip düzenli bir işi de bulunan Ersöz’ün kızına yıllar sonra kavuşmasıyla hayatı değişiyor: “Kızımı annesi bebekken alıp gitti. Adreslerini bilmiyordum. Gamze’yi tam 16 yıl sonra buldum. Gamze’yi doktora götürdüm, doktor ‘Bu kız yürür, ameliyat olmalı. Bunun için de para gerekli’ dedi. O sıra işyeri zor durumda kaldı ve beni ve bazı çalışanları işten çıkardı.”

Yaz ayları geldiğinde su satarak para kazanan Ersöz, sonbaharla birlikte su satamadı ve kaldıkları Eminönü’ndeki otelin parasını ödeyemediği için engelli kızıyla sokakta kaldı. Ersöz, bundan sonrasını şöyle anlatıyor: “Önceleri su satıyordum. Sonra su satamadım. İş aradım bulamadım. Birikmiş paramız da bitti. Otel sahibi üç günlük 45 YTL borç birikince çantamızı rehin aldı. Biz de Eminönü’nde sokakta kalmaya başladık. Kızım hava soğuk olduğundan hasta oldu. Bir lokontaya gidip yemek karşılığında çalışmak için ricada bulundum. Şimdi orada çalışıyorum ama para vermiyorlar.”



Baba sevgisini yaşıyorum Birkaç gün otelde kalabilmek için para bulduğunu belirten baba Ersöz, sonrasında ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yok. Gamze ise her dakika babasıyla olmanın mutluluğunu yaşıyor. Genç kız, “Babam beni daha iyi koşullarda barınabilmem için yurda vermeyi teklif etti. Ancak ‘yeter ki seninle olayım, sokakta kalmaya razıyım’ dedim. Bunu duyunca ağlamaya başladı. Babam çok utangaç, kimseden bir şey isteyemiyor. Çoğu zaman otelde gece ağladığını duyuyorum. Yıllarca anne sevgisi görmedim, ama şimdi baba sevgisini yaşıyorum” diyor.



Burçin Ersöz, yemek karşılığı yardım ettiği lokantada bazen sabaha kadar çalışıyor. Kızı Gamze’yse çaresiz babasını bekliyor. Bir gün kendi başına Eminönü’nde tekerlekli sandalyesiyle gezmek isteyen Gamze’nin başına bir de talihsiz olay geliyor: “Bir motosiklet arkamdan bana çarptı ve kaçtı. Çok canım yandı ve saatlerce ağladım. Motosikletli kaçtığı için esnaf ağabeyler çok söylendi. Bu olaydan çok korktum ve kendi başıma dışarı çıkamıyorum.”

Gamze ve babası otel odasında birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışıyor. Bugünlerde Seda Sayan’ın televizyon programından yanıt bekliyorlar. En büyük halleri bu programa çıkarak, ameliyat parası bulmak...

