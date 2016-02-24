‘Hayata Dönüş’te hayatını kaybeden asker 'dost ateşiyle' öldürülmüş

'Hayata Dönüş' operasyonunda, Uzman Çavuş Nurettin Kurt’un güvenlik görevlilerinin kullanmış olduğu G-3 ve Kalaşnikof marka silahlardan çıkan mermi sonucu öldüğünün anlaşıldığı kaydedildi

Ölüm oruçlarını bitirmek için 2000 yılında cezaevlerine düzenlenen ve “Hayata Dönüş” ismi verilen operasyon sonucu İstanbul Ümraniye Cezaevi’nde 1’i asker 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Çıkan olaylar sonucu Ümraniye Cezaevi’nde kalan 399 mahkûmun “isyan, patlayıcı madde bulundurma ve kasten öldürme” suçlarından cezalandırılmaları istendi. İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 15 yıldır devam eden davanın iddianamesi, 2000’de Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Mahkemenin görevsizlik kararıyla 1 No’lu DGM’ye havale ettiği dava, uyuşmazlık nedeniyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay’ın verdiği kararla Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayıp Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava, 15 yılda bitti. Dava sürecinde 31 mahkûm yaşamını yitirdi.

G-3 veya Kalaşnikof ile vurulmuş

Habertürk’ten Sedef Şenkal Demir’in haberine göre, hazırlanan gerekçeli kararda, cezaevinde operasyon başlatıldığında, Ahmet İbili isimli tutuklunun kendisini yakarak öldürdüğü, hükümlü ya da tutukluların direnmesi üzerine çatışmaların çıktığı, güvenlik görevlilerine ateş açıldığı belirtildi. Güvenlik görevlisi Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Kurt’un sanıklar tarafından öldürülmeyip çatışma sırasında güvenlik görevlilerinin kullanmış olduğu G-3 ve Kalaşnikof marka silahlardan çıkan merminin isabet etmesi sonucu öldüğünün anlaşıldığı da gerekçekli kararda yer aldı.

Tutuklu ve hükümlülerden Rıza Poyraz, Ercan Polat, Alp Ata Akçaöz’ün ateşli silahla açılan ateş sonucu aldıkları yaralar ile öldükleri, Ümit Gedik’in gaz zehirlenmesine bağlı olarak öldüğü, kimlikleri cezaevindeki kayıtlardan ve yapılan DNA testlerinden belirlenen ve cesetleri tamamen yanmış vaziyette; D/5-6 koğuşunda kömürleşmiş olarak bulunan Hayrettin Akbaba ile Muharrem Buldukoğlu’nun yanarak öldükleri, operasyon sırasında güvenlik görevlileri Ergün Çetin’in 15 gün, Mustafa Tanış, Faruk Gülenç ve Ahmet Altuntaş’ın 10’ar gün iş ve güçlerinden kalacak derecede ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak yaralandıkları da ifade edildi.