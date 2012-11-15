'Hayata Dönüş' operasyonunun komutanı Engin Hoş hayatını kaybetti

'Hayata Dönüş Operasyonu'nun Bayrampaşa ve Ümraniye cezaevlerindeki ayağını yöneten dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş, hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde dün vefat eden emekli Jandarma Tuğgeneral Eyyüp Engin Hoş, için Üsküdar'daki Selimiye Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesinde Hoş'un eşi Ferhan, oğlu Baha ve kızı İklim Hoş cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Hoş'un yakınları, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Arif Çetin, subay ve astsubaylar katıldı.

Hoş'un Türk bayrağına sarılı cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, bir süre tören mangası tarafından taşındıktan sonra Sakarya'ya gönderildi.

Hoş'un naaşı, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Altındere Beldesi'ne yarın cuma namazı sonrasında toprağa verilecek.

Dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı emekli Tuğgeneral Eyyüp Engin Hoş, Türkiye genelinde, 19 Aralık 2000 tarihinde 20 cezaevine eşzamanlı olarak düzenlenen ve 30 mahkumun ölümüyle sonuçlanan 'Hayata Dönüş' operasyonun Ümraniye ve Bayrampaşa Cezaevi'ndeki ayağını yönetmişti.

Operasyonda Bayrampaşa Cezaevi’nde 12, Ümraniye Cezaevi’nde 7 mahkum hayatını kaybetmişti.