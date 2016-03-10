Hayata Dönüş Operasyonu'nda ölen uzman çavuşun askerler tarafından vurulduğu ortaya çıktı

Ümraniye Cezaevi’nde 19 Aralık 2000’de düzenlenen, “Bora ve Atmaca” planlarının uygulandığı, “Hayata Dönüş Operasyonu” adı verilen olayla ilgili o dönem hapishanede tutuklu bulunanların yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, operasyona katılan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Kurt’un yine operasyona katılan askerler tarafından öldürdüğü ifade edildi.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, yanarak ölen mahkumlar Muharrem Buldukoğlu ve Haydar Akbaba’nın da ölümünden, operasyon günü hapiste bulunan mahkumların sorumlu olduğuna dair bir delil olmadığı ifade edildi. Ancak iddianamede, Kurt ve mahkumların mahpuslarca öldürüldüğü iddia edilmişti.

Otopsi raporu ve Adli Tıp raporu

Gerekçeli kararda, Kurt’un ölümüyle ilgili şu karar yer aldı:

“Sanıklar hakkında faili gayrı muayyen şekilde adam öldürmek ve bu suça iştirakten dolayı sanıkların cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de;

Maktullerden J. Uzm. Çvş. Nurettin Kurt'un otopsi raporu, adli tıp kurumunun vermiş olduğu raporlar dikkate alındığında;

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 16 Ekim 2002 tarihli raporuna göre, maktul Nurettin Kurt'un otopsi raporuna göre ölenin başındaki yaralanmanın nitelikleri göz önüne alındığında yüksek kinetik enerjili bir silah ile husulünün mümkün olması, Fizik incelemeler İhtisas Dairesi raporuna göre incelenmek üzere gönderilen silahların G-3, Kaleşnikof gibi silahlara kıyasla kinetik enerjisi düşük silahlar olması birlikte değerlendirildiğinde cezaevinde ele geçirilen silahlarla değil de G-3 ve kaleşnikof gibi yüksek kinetik enerjili silahlarla gerçekleştirildiğinin rapor edildiği;

Olay sırasında güvenlik güçlerinin silah kullandıklarının sabit olup ölen tutuklu ya da hükümlülerin bir kısmının güvenlik güçlerinin kullanmış olduğu silahlarla hayatlarını kaybetmiş olduklarının dosyadaki diğer Adli Tıp Raporları ile de sabit olduğu dikkate alındığında Nurettin Kurt'un sanıklar tarafından öldürülmeyip çatışma sırasında güvenlik görevlilerinin kullanmış olduğu silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu öldüğü anlaşıldığından;

Sanıkların maktul Nurettin Kurt'a yönelik eylemi işlemedikleri anlaşıldığından beraatlarına karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.”

Mahkumların ölümüyle ilgili operasyona katılan jandarmaların yargılandığı dava ise devam ediyor.

Avukat Güçlü Sevimli bu gerekçeli kararı, diğer davaya da sunacağını söyledi.

15 yıl sonra karar

19 Aralık’ta Bora ve Atmaca planlarının uygulandığı Ümraniye Cezaevi’ndeki mahpusların yargılandığı davada 15 yılın ardından 22 Ocak 2016’da karar verilmişti.

Operasyona maruz kalan 399 mahpusa açılan davada tüm sanıklar, biri asker üç kişinin ölümüyle ilgili suçlamadan beraat etti.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan mahpusların, “öldürme suçunu işlemediklerinin sabit olması nedeniyle” beraat etmesine karar vermiş, böylece hapishanedeki ölümlerden, operasyona katılan askerlerin sorumlu olduğu kanıtlanmıştı.