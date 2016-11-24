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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Hayata Dönüş' operasyonunda kolunu, OHAL'de işini kaybeden Veli Saçılık'a yaka paça gözaltı!

Oturma eylemi yapmak isteyen Nuriye Gülmen de 14. kez gözaltına alındı

24 Kasım 2016 16:21

5 Temmuz 2000'de Burdur Cezaevi'ndeki mahkûmlara yönelik 'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan, OHAL kapsamında çıkarılan son KHK ile görevinden ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık kararnameyi protesto ettiği sırada yaka paça gözaltına alındı. Saçılık, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Burdur Cezaevi’ne 2000 yılında yapılan operasyonda bir kolunu kaybeden, geçtiğimiz gün 677 Sayılı KHK ile de memurluktan çıkarılan Veli Saçılık, polisler tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Açığa alınmasına karşı Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapmak istediği için gözaltına alınan Nuriye Gülmen bugün 14. kez gözaltına alındı. Gülmen’le birlikte dün oturma eylemine başlayan ihraç edilen öğretmen Semih Özakça ile Gülmen  Özakça’ya destek veren 5 kişi daha gözaltına alındı.

Veli Saçılık böyle gözaltına alındı

Veli Saçılık'a darp edildi

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