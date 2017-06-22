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Hayata Dönüş operasyonunda kolunu kaybeden Veli Saçılık'a 'terör' soruşturması
Saçılık’a terör soruşturması: “Güçlü olabilirsiniz ama yenilmeye mahkumsunuz”
Kamuoyunda 'Hayata Dönüş Operasyonu' olarak bilinen Burdur Cezaevi'nde, 5 Temmuz 2000'de mahkûmlara yönelik operasyonda cezaevi duvarını yıkmaya çalışan dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan Veli Saçılık'a "terör örgütü üyeliğinden" soruşturma açıldı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edilen Veli Saçılık’a, Twitter hesabında İsrail askerlerinin Filistin’de ev baskını fotoğrafı paylaşımı delil gösterilerek “terör örgütü üyeliği”nden soruşturma açıldı.
Soruşturmayı Twitter hesabından duyuran Saçılık, İsrail askerlerinin Filistin’de ev baskını yaparken 5 çocuğun zafer işareti yaparak Filistin bayrağı tuttuğu fotoğrafın “baş delil” olarak gösterildiğini belirtti.
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