'Hayata dönüş' operasyonunda cezaevinde kolu kopan sosyolog Veli Saçılık da KHK ile ihraç edildi

Kamuoyunda 'Hayata Dönüş Operasyonu' olarak bilinen Burdur Cezaevi'nde, 5 Temmuz 2000'de mahkûmlara yönelik operasyonda cezaevi duvarını yıkmaya çalışan dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan Veli Saçılık, son çıkan KHK ile görevinden ihraç edildi. Saçılık, "Bugün öbür kolumu da kopardılar" dedi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü’nde sosyolog olarak görev yapan ve Sağlık Emekçileri Sendikası üyesi olan Saçılık, ihraç edildiğini öğrendikten sonra banka hesabına girdiğini, maaşının çekmediği kısmına da el konulduğunu gördüğünü anlattı. Saçılık, “Bu bizleri açlığa mahkum etmek için bir hamle. Son kuruşuna kadar hak ettiğim maaşımı elimden alacakları ne yaptım? 6 yaşında kızım var, kızımı kreşe gönderemeyeceğim” diye konuştu.

Gördüğü işkenceleri hatırlatan, kolunun kopması sonrası verdiği mücadelelere dikkat çeken Saçılık, “Bunca yaşadıklarıma rağmen hiçbir ayrıcalık olmaksızın tüm sınavları kazanarak dişimle tırnağımla geldim. Dişimle tırnağımla geldiğim yeri geri alacağım” ifadesini kullandı.

AİHM, Türkiye'yi mahkûm etti

Veli Saçılık, öğrencilik yıllarında bildiri dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alındı, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 5 Temmuz 2000’deki Burdur E tipi Cezaevi’nde mahkûmlara yönelik operasyonda, iş makinesinin cezaevine girmesi sonucu kolu kopan Saçılık cezası tamamlandıktan sonra açtığı tazminat davasını kazandı.

Ancak Maliye Bakanlığı, cezaevi operasyonundan 13 yıl sonra Veli Saçılık’a tazminat davası açtı, operasyon sırasında duvarları yıkılan hapishanenin zararını ödemesini talep etti. Adalet Bakanlığı da Saçılık’ın kazandığı tazminatı geri istedi. Tüm bu süreçler sonunda AİHM, Türkiye’yi mahkûm etti.