'Hayata Dönüş Operasyonu' davası: Mahkeme, eski İçişleri Bakanı Tantan’ın adresini bulamadı

‘Hayata Dönüş Operasyonu’ ile ilgili dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ı dinleme kararı veren mahkeme, “adrese ulaşamadığı” için tebligat gönderemedi.

Adına “Hayata Dönüş Operasyonu” verilen ve 20 ayrı cezaevinde 28 siyasi tutuklunun katledildiği, onlarcasının da yaralandığı 19-22 Aralık 2000 tarihli katliamla ilgili süren davada mahkeme, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a ulaşamadı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Bayrampaşa Cezaevi ile ilgili açılan davada, 37 er ve 2 astsubay yanı sıra birleşen dosyalarla Ankara Jandarma Özel Harekat mensubu rütbeli askerler ile birlikte toplamda 194 kişi yargılanıyor.

"Bir numaralı sorumlu Bülent Ecevit"

Hala Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın 45’inci duruşması öncesinde ara celsede ifadesi alınan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Ali Aydın, operasyondan sorumlu olduğunu belirttiği isimleri saydı. “Her birimin ayrı komutanı olduğunu” söyleyen Aydın, “Bir numaralı sorumlunun Bülent Ecevit, iki numaralının İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, üç numaralının Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve dört numaralı sorumlunun ise dönemin Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman” olduğunu ifade etti.