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'Hayata Dönüş' davasında dinlenen Ali Suat Ertosun: Operasyon, devletin hakimiyeti ve insan hakları için yapıldı

Bayrampaşa Cezaevi’nde 21 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan operasyonun davasının 46. celsesinin görülmesine devam edildi

19 Nisan 2022 16:36

Bayrampaşa Cezaevi’nde 21 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan 'Hayata Dönüş' Operasyonu davasında dinlenen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, "Operasyon devletin hakimiyeti ve insan hakları için yapılmıştır. Bu operasyonun yapılmasıyla terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerine son verilmiştir" dedi.

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