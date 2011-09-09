'Hayata döndürmeyin' dövmesi yaptırdı

T24 - İngilte'de 81 yaşındaki bir kadın, hastalanıp yaşam fonksiyonları durursa doktorların kendisini hayata döndürmesini engellemek için göğsüne 'Hayata Döndürmeyin' yazan bir dövme yaptırdı.





Norfolk'ta yaşayan Joy Tomkins, göğsündeki yazının görülmemesi ihtimaline karşı sırtına da 'Lütfen arkasını çevirin' anlamına gelen P.T.O kısaltmasıyla ok işareti yaptırdı.





Emekli bir sekreter olan Tomkins, ölümün eşiğine dek gelmişse, hayatının 20 yılını daha yatak yapıp bulaşık yıkayarak geçirmek istemediğini söylüyor. 30 yıl önce vasiyetini hazırlayan Tomkins, bu dövmenin kendisine kalp masajı yapmaya yeltenen birine yanlış anlama olasılığı bırakmayacağını düşünüyor.





"Dövme çok açık. Fikrimi bilmemek gibi bir bahaneye yer yok" dedi. Şeker hastalığına rağmen ciddi bir rahatsızlığı bulunmayan İngiliz büyükanne, dövmeyi yaptırma fikrini, tıklayın 2003 yılında benzer bir uygulamaya giden emekli bir hemşireden almış.





Tomkins için bu, kendisini ifade edemeyecek kadar hasta olduğu bir durumda tercihini sağlık çalışanlarına bildirmenin bir yolu. "Beni bir yerde yatıp kalmış halde bulurlarsa ve konuşamıyorsam, (doktorların) bunu böyle kabul etmesini istiyorum" dedi.





Hayata döndürülmek istememesinin sağlık sisteminde tasarrufu da sağlayacağını vurguluyor. Uzun değil, iyi yaşamak istiyor. Amacı uzun ama sağlıksız bir ömür geçirmek durumunda kalmamak.





"Kayınvalidem 106'sına kadar yaşadı ama hayatının son altı yılını hiç yaşamasaydı daha iyiydi. Çok perişan haldeydi" diyor. Buna karşılık "Ben, evliliğim, çocuklarım, torunlarım ve pek çok arkadaşımla 80 güzel ve ilginç yıl yaşadım" diyen dul büyükanne, "Sabah uyandığıma seviniyorum, ama uyanmasam da gam yemem" diye konuşuyor.

Tomkins iki çocuğu ve altı torununun görüşlerini bildiğini, bu konuda kendisiyle tartışmaya girmeyeceklerini kaydediyor.





Bu bölgedeki hastalara hizmet veren East Anglia Tıp Fakültesi'nden Dr. Anna Smajdor, Tomkins'in çok net bir mesaj vermek istediğini ve bunun için her olasılığa karşı önlem aldığını anladığını söyledi.





Ancak Smajdor, dövmenin bu isteğin gerçekleşmesini sağlama yolu olmadığı kanısında; çünkü dövme, hastanın sağlığını gözeten doktorlar açısından "yasal olarak bağlayıcı değil" şeklinde konuştu.







