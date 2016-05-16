Hayat TV artık "Hayatın Sesi" olarak yayında

Hayat TV, bir şirketin “Hayat” adının patentini aldığı için sekiz yıldır kullandığı ismini değiştirmek zorunda kaldı. Hayat TV artık Hayatın Sesi olarak yayın hayatına devam edecek.

bianet’e konuşan Hayat TV Genel Yayın Koordinatörü Ercüment Akdeniz “Danone, aralarında iletişim ve televizyonun da olduğu çok sayıda alanda Hayat isminin patentini aldı. RTÜK de ismi değiştirmezsek yayın lisansımızı iptal edeceğini söyledi” diye konuştu.

Sekiz yıldır Hayat TV olarak yayın yapan kanal haricinde de birçok aynı isimli şirket olduğunu vurgulayan Akdeniz “Bunu uzun süredir devam eden baskıların seyreltilmiş bir türü olarak görüyoruz” dedi.

Bu durumun Hayat TV'nin sekiz yıldır oluşturduğu imaja zarar verdiğini belirten Akdeniz, "Aynı zamanda bu yapılan tekelcilik" diye konuştu.

Ayrıca, konuyla ilgili Hayat TV’den şu açıklama yapıldı:

“2008 yılında yayın hayatına başlayan televizyonumuz sekiz yıldır Hayat Televizyonu ismini kullanıyordu. Ancak bir holding/sermaye grubu, televizyon yayıncılığı ile uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen “Hayat” adını tekeline almak istemektedir. Patent ve marka tescili denilen tekelci uygulama ile televizyonumuza yönelik özel bir tutum takınılmaktadır. Başkaca şirketlerin “Hayat” ismini kullanmasına en ufak bir itiraz gelmezken televizyonumuz hedef alınmaktadır. Marka tescili vb. düşünsel alandaki fikri mülkiyetçi yaklaşıma ve kapitalist özel mülkiyete karşı olmaksa, bizim gibi bir işçi-emekçi televizyonunun varlık sebebidir.”

“Sermayenin medya dünyasındaki çok yönlü tekelci egemenliği, hükümetin basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskı ve tehditleriyle birlikte ilerlemektedir” denen açıklamada, Hayat TV’nin baskı odakları tarafından hedefe konduğu belirtildi.

Kanal, yayın çizgisinde değişiklik olmaksızın Hayatın Sesi ismiyle yayına devam edeceğini açıkladı.