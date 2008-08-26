Genelkurmay Başkanlığı’ndaki karargâhında foto muhabirlerini kabul eden Org. Büyükanıt, “Bana ‘Veda ederken ne diyeceksiniz?’ diye soruyorlar. İlk size söylüyorum, ‘Hadi bana Allahaısmarladık..’ dedi



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, görevinin bitimine günler kala foto muhabiri ve kameramanlara yaptığı değerlendirmede “Hayat tam bir tiyatro. Kral var, asker var, kameraman var. Herkes bu hayatta rolünü oynuyor. Tiyatro bittikten sonra özel hayatta birlikte vakit geçiriyorlar” dedi.



Büyükanıt, dün öğleden sonra Genelkurmay Başkanlığı’ndaki karargâhında, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ile Profosyonel Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Foto muhabirlerinin kendi resimlerinden oluşan bir albümü hediye ettikleri Büyükanıt, 30 dakika süren görüşmede, hayat felsefesiyle ilgili fikir veren değerlendirmelerde de bulundu. TFMD yöneticilerinin görüşmeyle ilgili hazırladıkları nota göre, Büyükanıt şunları söyledi:



‘Herkes rolünü oynuyor’



“Bana, ‘Veda ederken ne diyeceksiniz?’ diye soruyorlar. İlk size söylüyorum ‘Hadi bana Allahaısmarladık...’ Her meslek grubuna eşit mesafede yaklaşıyorum. İşini yapan herkese saygı duyuyorum. Biraz önce bize çay servisi yapan genç kızlarımızın da mesleğine saygı duyuyorum. Herkes bu hayatta kendi üzerine düşen rolü oynuyor. Hayat tam bir tiyatro. Kral var, asker var, kameraman var. Herkes bu hayatta rolünü oynuyor. Tiyatro bittikten sonra özel hayatta birlikte vakit geçiriyorlar. Ben Kara Harp Okulu’nda görev yaparken de, oradan ayrılan öğrencilere her zaman sağlıklı, huzurlu ve başarılı yaşam diledim. Ama en önemlisi şerefli bir yaşam sürmelerini temenni ettim. Eğer şerefli bir yaşam yoksa diğerleri zaten yoktur.”



Türk gazetecilerini çalışkanlıklarından dolayı öven Büyükanıt, bir anısını şöyle anlattı: “Yunanistan gezimin ikinci gününde gittiğimiz bir şehirde Yunanistan Genelkurmay Başkanı’nın telefonlardan sonra yüzünün şekli değişmişti. Bana, Türk medyasının sürekli haber döndüğünü, bunun da Milli Savunma Bakanlığı ve Yunan devlet televizyonunu rahatsız ettiğini söyledi.



Savunma Bakanı’nın da kendisini arayarak, ‘Neden Yunan gazetecilerine yasak koydunuz’ diye hesap sorduğunu belirtti. Bizim acar Türk gazeteciler, özel seyahatimizde hiç ummadığımız bir yerde karşımıza çıkınca sorunlar çıkmış. Ben de ona dedim ki, ‘Sana en fazla yüklenen devlet televizyonunu akşam otele çağır, ikimiz orada beraber açıklama yapalım ve ayrıca bizim devlet televizyonunun geçtiği tüm görüntüleri sizin devlet televizyonuna vermesini sağlayacağım’ dedim. ‘Sahiden bunu yapar mısın?’ diye sordu. Ben de ‘yaparım’ dedim. ‘O zaman beni rahatlatırsınız’ dedi.”



‘10 yıllık raporları inceledik’



Büyükanıt, 2008 ‘in başında Kuzey Irak’a gerçekleştirilen kara operasyonunu, zor kış koşullarında yapmayı özellikle tercih ettiklerini dile getirerek, “Operasyon öncesinde son 10 yılın hava raporlarını inceledik. En soğuk günü ve en zor şartların ne zaman olduğunu tespit ettik. Operasyonun tarihini böyle belirledik” diye konuştu.

